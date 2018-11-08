Где наносится логотип на корпоративные ежедневники

Ежедневник – это незаменимый инструмент, позволяющий держать под контролем все планируемые события и не упустить из виду ничего важного. В современном деловом мире, когда все дни расписаны по минутам и не остается времени даже на небольшую передышку, ежедневник превратился в надежного друга и помощника каждого руководителя, менеджера, офисного работника, преподавателя, студента.

Ежедневник – это один из тех подарков, которые будут уместны в любой ситуации. Хотите расширить функционал этого простого аксессуара, превратив его из обычного делового атрибута в эффектный сувенир и действенный рекламный носитель? Для этого нужно лишь нанести логотип.

В отличие от рекламы в средствах массовой информации, реклама не ежедневниках не вызывает раздражения у адресата, а сам аксессуар постоянно находится на виду, продолжая напоминать о вашей фирме и работать ей во благо.

Правила нанесения логотипов на ежедневники

Конечно, реклама будет эффективной только в случае ее правильного размещения. Поэтому, мало просто выбрать корпоративные ежедневники где наносится логотип – вот главный вопрос, который следует решить в первую очередь!

Места для нанесения логотипа:

Обложка. Форзац. Упаковка. Шильдик. Шубер.

Обложка

Сегодня нанесение логотипа на обложку – это самый популярный способ превратить рядовой деловой аксессуар в брендовый презент. На обложке, сделанной из натуральной кожи, впечатляюще смотрятся логотипы, нанесенные методом фольгированного тиснения. Если обложка выполнена из других материалов, то используют ультрафиолетовую печать, шелкографию, тампопечать и иные приемы.

Форзац

Форзац может быть использовать как основное, так и дополнительное место для размещения рекламной информации. Если желаете увеличить отдачу рекламы ровно в два раза, просто продублируйте логотип с обложки, используя для этого один из бюджетных способов нанесения.

Упаковка

Упаковка – простой прием, с помощью которого можно подчеркнуть эксклюзивность любого подарка. Сделанная из прочного картона, она не только подчеркивает «высокий статус» помещенного внутрь аксессуара, но и защищает его от любых внешних воздействий, начиная от ультрафиолета и заканчивая механическими повреждениями. Не обязательно наносить логотип на всю поверхность упаковки: достаточно лишь небольшого, но эффектного намека.

Шильдик

Ежедневники для самых значимых партнеров по бизнесу не могут быть дешевыми по своему определению. Здесь уместны только натуральные материалы, например, кожа, которая не требует дополнительных декораций. В этом случае для размещения рекламы можно использовать шильдик – небольшую металлическую табличку, на которую наносят рекламную информацию методом гравировки. Несмотря на свою миниатюрность, такие заметные таблички еще больше подчеркивают эксклюзивность подарка.

Шубер

Шубер – это еще один способ персонализации ежедневника. Это может быть открытая с одной стороны упаковка, а может быть – лента, которая помещается по центру ежедневника и легко снимается при необходимости. В зависимости от бюджета, шубер можно использовать в качестве альтернативы основной упаковки или в качестве элегантного дополнения к ней.

Мастер выбирает место для логотипа в зависимости от:

фактуры;

размеров логотипа;

метода нанесения;

тиража;

планируемого бюджета;

пожеланий заказчика.

Существует несколько самых популярных и востребованных методов печати, которые используются для нанесения логотипов на ежедневники. На сайте https://www.suveniroved.ru/ представлен широкий ассортимент ежедневников, каждый из которых станет достойным презентом к любому событию.

Ежедневник дает немало простора для творчества, ведь его размеры позволяют нанести не только символику компании, но и дополнительную информацию, начиная от контактных данных фирмы и заканчивая мотивирующим слоганом.