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Порошковые огнетушители

Риск пожара ясен для всех. Огнетушители - очень важная мера безопасности от таких стихийных бедствий. Надёжным способом тушения пожара являются современные огнетушители - их эффективность равносильна целой бочке.

Кроме того, вы можете использовать огнетушители, чтобы погасить то, что вы не можете устранить водой, например - бензин. Остается только найти, купить и повесить в видимом месте подходящий огнетушитель.

в последние годы немало актуальны порошковые огнетушители. И это не удивительно, учитывая их неоспоримые преимущества, среди которых можно отметить следующие:

  1. доступная стоимость;
  2. простота эксплуатации;
  3. универсальность - подходит для тушения почти всех материалов.

Однако, не обошлось и без недостатков, которые также стоит отметить:

  1. В содержащемся порошке могут образовываться комки.
  2. Сильно загрязняют предметы порошком, который трудно будет удалить.
  3. Не охлаждают - материал может заново загореться.
  4. Образуют порошковое облако после использования, что сильно влияет на видимость.

Огнетушители с порошком используются для тестирования и регулярной зарядки. Данные устройства следует проверять не реже одного раза в год. Они обычно оборудованы собственным манометром, чтобы регулировать давление - стрелка должна всегда быть в зелёной зоне.

После покупки порошкового огнетушителя (например, тут), необходимо научиться им пользоваться надлежащим образом, чтобы не было проблем, в случае внезапного возгорания. Целесообразно учитывать следующие рекомендации экспертов:

  • Поместите огнетушители для вас и других в видимое и доступное место.
  • Устройства не должны располагаться на расстоянии более 20 м от возможного источника возгорания в общественных зданиях, и не более 30-40 м на промышленных объектах.
  • Установите его так, чтобы он легко переносился и в то же время не падал и не сработал случайно.
  • Прочтите прилагаемые инструкции. Потренируйтесь, разработайте всю правильную последовательность действий.

Имейте в виду, что работа огнетушителя заключается не в том, чтобы погасить огонь, который уже начался, а не допустить его возникновения. Поэтому необходимо немедленно использовать огнетушитель после обнаружения пожара.

08 ноябрь 2018 /
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