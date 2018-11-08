Порошковые огнетушители
Риск пожара ясен для всех. Огнетушители - очень важная мера безопасности от таких стихийных бедствий. Надёжным способом тушения пожара являются современные огнетушители - их эффективность равносильна целой бочке.
Кроме того, вы можете использовать огнетушители, чтобы погасить то, что вы не можете устранить водой, например - бензин. Остается только найти, купить и повесить в видимом месте подходящий огнетушитель.
в последние годы немало актуальны порошковые огнетушители. И это не удивительно, учитывая их неоспоримые преимущества, среди которых можно отметить следующие:
- доступная стоимость;
- простота эксплуатации;
- универсальность - подходит для тушения почти всех материалов.
Однако, не обошлось и без недостатков, которые также стоит отметить:
- В содержащемся порошке могут образовываться комки.
- Сильно загрязняют предметы порошком, который трудно будет удалить.
- Не охлаждают - материал может заново загореться.
- Образуют порошковое облако после использования, что сильно влияет на видимость.
Огнетушители с порошком используются для тестирования и регулярной зарядки. Данные устройства следует проверять не реже одного раза в год. Они обычно оборудованы собственным манометром, чтобы регулировать давление - стрелка должна всегда быть в зелёной зоне.
После покупки порошкового огнетушителя (например, тут), необходимо научиться им пользоваться надлежащим образом, чтобы не было проблем, в случае внезапного возгорания. Целесообразно учитывать следующие рекомендации экспертов:
- Поместите огнетушители для вас и других в видимое и доступное место.
- Устройства не должны располагаться на расстоянии более 20 м от возможного источника возгорания в общественных зданиях, и не более 30-40 м на промышленных объектах.
- Установите его так, чтобы он легко переносился и в то же время не падал и не сработал случайно.
- Прочтите прилагаемые инструкции. Потренируйтесь, разработайте всю правильную последовательность действий.
Имейте в виду, что работа огнетушителя заключается не в том, чтобы погасить огонь, который уже начался, а не допустить его возникновения. Поэтому необходимо немедленно использовать огнетушитель после обнаружения пожара.
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