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Открытие свадебного салона: с чего начать и как добиться коммерческого успеха

Свадебный бизнес - выгодное дело: на покупку нарядов, аксессуаров, обуви для жениха и невесты тратятся колоссальные деньги. И если грамотно организовать свое дело по их продаже, то можно получить солидную прибыль.

О том, с чего начинать свое дело в этой сфере и как преодолеть первые трудности, делится крупнейший производитель и поставщик подвенечных аутфитов - фабрика "Лилея”.

Составьте план действий

Если есть конкретная бизнес-идея и цель, то сделать первые шаги будет просто, поскольку вы будете знать:

  • куда вы двигаетесь;
  • какие шаги нужно пройти, чтобы добиться результата.

И будет здорово, если все шаги пропишутся в деталях. Например, аренда помещения. Нужно знать, в каком районе города снимать помещение, какова его площадь, на какие сектора вы разделите салон - примерочные, выставочный зал, касса.

То же самое касается и списка услуг. Если вы собираетесь продавать праздничные наряды, то нужно заключить договора с производителями свадебных платьев из России или других стран. Если помимо продажи вы предложите девушкам пошив нарядов или "подгон” готовых изделий по фигуре, ищите профессиональную швею и обсуждайте с ней этот вопрос.

Продумайте ассортимент товара

Ошибка многих новичков в том, что они приобретают сразу 100-200 экземпляров. Для старта столько не требуется. Достаточно заказать по два-три платья с А-силуэтом, столько же прямого кроя, с пышным подолом, годе. К примеру, на сайте поставщика свадебных платьев "Лилея”.

Формировать ассортимент товара можно после двух-трех месяцев после открытия салона, поскольку вы будете знать, какие модели в фаворе, а какие - нет.

Модели, которые не пользуются спросом, можно смело вычеркивать из каталога, а разнообразие ходовых экземпляров можно постепенно расширять.

Станьте другом для покупательниц

В преддверии торжества девушки нервничают. Из-за этого устраивают истерики на ровном месте. Относитесь к ним с пониманием. Помогите невесте подобрать идеальный наряд, ведь впереди у нее особенный день.

И позволяйте себе вежливое общение, добродушный тон и позитивный настрой. Только тогда люди подтянуться в ваш салон, а вы сумеете добиться коммерческого успеха и популярности.

02 ноябрь 2018 /
Хочу все знать
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