Как выбрать дизайн студию интерьера

Выбор студии дизайна не является вопросом, с которым люди сталкиваются каждый день. В дополнение к тому, что дизайн интерьера определяется личным вкусом, есть немало и иных параметров, которые необходимо учитывать, при выборе подходящей компании. Существуют основные рекомендации, которые определяют выбор дизайн студии интерьера для вашего дома или офиса.

Прежде всего, следует учитывать портфолио студии. Изучите его внимательно и решите сами, нравятся ли вам представленные работы или нет.

Если дизайнер данной организации работает в стиле, который вам подходит, то вам будет значительно легче понять друг друга и достичь результата, который удовлетворяет обеим сторонам.

Однако, напомним, что, портфель не является показателем опыта. Компания-новичок может представить много проектов (вполне возможно, что украденных из интернета), а опытная организация - может не иметь много примеров в электронном формате, поскольку их заказчики не согласны были на это (чтобы их интерьеры действительно были эксклюзивными, и никто не смог их повторить).

Важно знать, что все члены семьи должны чувствовать себя комфортно в красивом интерьере. В связи с этим, вы внимательно изучите решения по планированию, которые дизайн студия интерьера "ЭлитДизайн" предлагает своим потенциальным клиентам. Ищите планы реорганизации и выбранные решения для организации помещений. Всё нужно продумать тщательно.

При разработке дизайна необходимо учитывать все коммуникации: электрические сети (размещение розетки, осветительных приборов, выключатели и другие вещи), план водопровода, положение вентиляционных отверстий и другие.

Если решения дизайнера кажутся вам совершенно непонятны, то попросите их объяснить. Компетентный специалист должен уметь обосновывать свои позиции.

Прежде чем приступить к сотрудничеству с дизайн-студией, внимательно изучите контракт. Он должен содержать следующие пункты:

Что включено в дизайн-проект?

Сроки, за которые компания должна подготовить проект.

Точные затраты и этапы планирования проекта.

При проектировании дизайна вашего жилища или офиса, очень важно выбирать экологически чистые материалы для ремонта и отделки. Это гарантирует качество жизни и здоровье домочадцев и персонала.