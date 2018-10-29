Какие серьги вам подойдут

Покупая серьги, вы должны обратить внимание на все имеющиеся детали. Вы должны тщательно изучить и оценить дизайн данных украшений. Если у серёжек есть камни, вы должны проверить качество крепления.

Особое внимание следует уделить застёжке. Эта часть должна быть простой, прочной и надежной, полностью соответствовать размеру серьги и мочке уха.

Серёжки не должны доставлять дискомфорта, при ношении. В связи с этим, все детали, находящиеся в контакте с ухом, должны быть высокого качества, чтобы не наносить травму.

Если вы выбираете повседневные серьги, то отдавайте предпочтения тем, которые менее яркие и запоминающиеся. Это могут быть украшения с мелкими камушками, которые идеально подходят для каждого образа. Для праздничного мероприятия - отлично подойдут серьги с крупными яркими камнями. Но лучше в таком случае не надевать ничего массивного на шею - только цепочку или неброское ожерелье.

Невысокие женщины не должны выбирать длинные серьги. Квадратные украшения или в виде колец - прекрасно подойдут для высоких, стройных девушек. Более того, у них прекрасно будут смотреться длинные серьги.

Не нужно выбирать очень тяжёлые серьги. Они могут быть действительно травмоопасными для ваших мочек.

Увы, когда мы выбираем серьги, например в магазине «Злато», практически не учитываем форму мочки. И это неправильно. Нельзя надевать крупные и длинные украшения на маленькие, нежные мочки.

В современной продаже существует широкий выбор данных ювелирных изделий, и каждый тип имеет свои положительные особенности. Капли выглядят очень стильно. Это - серьги в виде слез или росы - поэтому они получили такое название. Они удобны тем, что плотно сидят в мочке.

Пусеты - серьги-гвоздики - актуальны всегда. Украшены они мелкими камешками или бусинками. Эти серьги прикреплены к мочке уха специальной застёжкой. Пусеты - отличный вариант для каждого типа и формы лица.

Для взрослых дам серьги с драгоценными камнями - отличное решение. Эти украшения будут привлекать внимание окружающих. Кроме того, взрослым дамам лучше выбирать ювелирные украшения из драгоценных металлов и отказаться от отказаться от дешёвых украшений. Последние подходят только представительницам молодёжи.