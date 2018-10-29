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Преимущества молочных продуктов

Основными преимуществами молочных продуктов являются их переносимость многими людьми и возможность долгого хранения.

Фактически, те же сыры производятся с ферментами, ответственными за прекращение коагуляции молока. Иначе говоря, эти ферменты, которые уже имеются в сыре, являются частью переработки молока для нас. И наши полезные бактерии в организме будут намного легче обрабатывать этот продукт.

Производитель молочной продукции в России предлагает продукты, основанные на введении в молоко молочнокислых бактерий, уже содержащихся в организме людей. Им необходимо расщеплять лактозу. При использовании молочных продуктов, мы поэтому лишаем свою собственную кишечную флору питательных веществ, поскольку мы вводим все новые «посторонние» бактерии в кишечник.

И, безусловно, молочные продукты от производителя хранятся намного дольше. Да, у них не хватает полезных свойств, как у сырого молока, но в то же время некоторые из них могут храниться несколько лет, а специально обработанное молоко, которое не очень отличается по вкусу от натурального, может перевозиться на большие расстояния, и не прокиснуть.

Если вы переносите молоко, то не должны отказывать от него. Кроме того, параллельное использование молока и продуктов из него - вполне одобрено и показано многими экспертами.

29 октябрь 2018 /
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