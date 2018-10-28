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Драгоценная улыбка: сапфировые брекеты

Носить брекеты и выглядеть при этом ослепительно: с новым видом ортоконструкций такое возможно. Сверкающие кристаллы на зубах – это не дентальный «тюнинг», а элемент брекетов, о которых расскажут эксперты семейной стоматологии 32Dent.

Первые брекеты создал и запатентовал американский дантист Эдвард Хартли. Было это в далеком 1886 году. Приспособления из металла – «прапрадедушки» современных брекет-систем – были громоздкими и ужасно заметными. Если бы Хартли увидел новые поколения ортодонтических конструкций, то поразился бы, насколько эстетичными и привлекательными могут быть брекеты.

Прозрачные кристаллы на зубах: красота и не только

Сапфировые брекеты – новинка, которая сегодня популярна среди студентов и деловых людей, простых менеджеров и селебрити. Устанавливают эти конструкции и в украинских стоматологических клиниках: https://32dent.ua/ispravlenie-prikusa/sapfirovye-brekety.

Главный элемент – замочки из искусственных сапфиров, кристаллов, выращенных лабораторным способом. Кристаллизация происходит при температуре до 2050°С. Готовые камни шлифуются, каждому кристаллу придаются округлые очертания, чтобы брекет не травмировал слизистую рта.

Отличаются драгоценные камни цветом: дентальные сапфиры не синие, а прозрачные, хотя сверкают, как бриллианты.

Химическая структура также определяет отличия от керамики: медицинский фарфор – это поликристаллическая решетка, а сапфир – монокристаллическая. Из-за этого керамика не просвечивает на солнце, а искусственный кристалл – прозрачный и сверкающий.

Преимущества сапфировых брекетов:

  • эстетика: кристаллы на зубах незаметны, лишь привлекательно поблескивают на солнце;
  • гипоаллергенность: материал не вызывает раздражения слизистой оболочки;
  • компактная конструкция не нарушает дикции, пациент быстро привыкает к новому аппарату;
  • простой уход: на гладкой поверхности не задерживается налет;
  • кристаллы не тускнеют и не окрашиваются под действием цветных продуктов.

А еще с помощью сапфировых брекетов устраняются серьезные нарушения прикуса.

Что касается минусов, то главный недостаток – цена, которая превышает стоимость стандартных металлических и даже керамических брекетов.

Еще один нюанс: носить конструкции придется на 3–6 месяцев дольше, чем аппараты из металла, ведь сапфировые брекеты действуют мягче. Однако с учетом того, что кристаллы на зубах выглядят как украшение, пациентов этот момент не смущает.

Как происходит лечение брекетами

Использование брекет-систем включает в себя 4 этапа:

  1. Сначала врач санирует ротовую полость. Параллельно с этим по снимкам и слепкам челюсти пациента изготавливаются ортодонтические конструкции.
  2. Готовые брекеты дантист устанавливает на переднюю сторону зубов пациента.
  3. Следующие 1–2 года пациент регулярно приходит на прием для коррекции аппарата.
  4. Завершающий этап – ретенционный: чтобы закрепить эффект после ношения брекетов, пациент использует специальные капы или трейнеры.

Сапфировые брекеты – тот случай, когда ортоконструкции работают на результат, а выглядят как драгоценное украшение.

28 октябрь 2018 /
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