Драгоценная улыбка: сапфировые брекеты
Носить брекеты и выглядеть при этом ослепительно: с новым видом ортоконструкций такое возможно. Сверкающие кристаллы на зубах – это не дентальный «тюнинг», а элемент брекетов, о которых расскажут эксперты семейной стоматологии 32Dent.
Первые брекеты создал и запатентовал американский дантист Эдвард Хартли. Было это в далеком 1886 году. Приспособления из металла – «прапрадедушки» современных брекет-систем – были громоздкими и ужасно заметными. Если бы Хартли увидел новые поколения ортодонтических конструкций, то поразился бы, насколько эстетичными и привлекательными могут быть брекеты.
Прозрачные кристаллы на зубах: красота и не только
Сапфировые брекеты – новинка, которая сегодня популярна среди студентов и деловых людей, простых менеджеров и селебрити. Устанавливают эти конструкции и в украинских стоматологических клиниках: https://32dent.ua/ispravlenie-prikusa/sapfirovye-brekety.
Главный элемент – замочки из искусственных сапфиров, кристаллов, выращенных лабораторным способом. Кристаллизация происходит при температуре до 2050°С. Готовые камни шлифуются, каждому кристаллу придаются округлые очертания, чтобы брекет не травмировал слизистую рта.
Отличаются драгоценные камни цветом: дентальные сапфиры не синие, а прозрачные, хотя сверкают, как бриллианты.
Химическая структура также определяет отличия от керамики: медицинский фарфор – это поликристаллическая решетка, а сапфир – монокристаллическая. Из-за этого керамика не просвечивает на солнце, а искусственный кристалл – прозрачный и сверкающий.
Преимущества сапфировых брекетов:
- эстетика: кристаллы на зубах незаметны, лишь привлекательно поблескивают на солнце;
- гипоаллергенность: материал не вызывает раздражения слизистой оболочки;
- компактная конструкция не нарушает дикции, пациент быстро привыкает к новому аппарату;
- простой уход: на гладкой поверхности не задерживается налет;
- кристаллы не тускнеют и не окрашиваются под действием цветных продуктов.
А еще с помощью сапфировых брекетов устраняются серьезные нарушения прикуса.
Что касается минусов, то главный недостаток – цена, которая превышает стоимость стандартных металлических и даже керамических брекетов.
Еще один нюанс: носить конструкции придется на 3–6 месяцев дольше, чем аппараты из металла, ведь сапфировые брекеты действуют мягче. Однако с учетом того, что кристаллы на зубах выглядят как украшение, пациентов этот момент не смущает.
Как происходит лечение брекетами
Использование брекет-систем включает в себя 4 этапа:
- Сначала врач санирует ротовую полость. Параллельно с этим по снимкам и слепкам челюсти пациента изготавливаются ортодонтические конструкции.
- Готовые брекеты дантист устанавливает на переднюю сторону зубов пациента.
- Следующие 1–2 года пациент регулярно приходит на прием для коррекции аппарата.
- Завершающий этап – ретенционный: чтобы закрепить эффект после ношения брекетов, пациент использует специальные капы или трейнеры.
Сапфировые брекеты – тот случай, когда ортоконструкции работают на результат, а выглядят как драгоценное украшение.
Реставрация и восстановление функций зубов
Бокс для получения фибриновых мембран и пробок
Проблемы с прикусом
Особенности металлопластиковых дверей
15 фактов о зубах
Интересные факты о зубах
Tweets by secretsworldcom
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ