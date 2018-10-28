Драгоценная улыбка: сапфировые брекеты

Носить брекеты и выглядеть при этом ослепительно: с новым видом ортоконструкций такое возможно. Сверкающие кристаллы на зубах – это не дентальный «тюнинг», а элемент брекетов, о которых расскажут эксперты семейной стоматологии 32Dent.

Первые брекеты создал и запатентовал американский дантист Эдвард Хартли. Было это в далеком 1886 году. Приспособления из металла – «прапрадедушки» современных брекет-систем – были громоздкими и ужасно заметными. Если бы Хартли увидел новые поколения ортодонтических конструкций, то поразился бы, насколько эстетичными и привлекательными могут быть брекеты.

Прозрачные кристаллы на зубах: красота и не только

Сапфировые брекеты – новинка, которая сегодня популярна среди студентов и деловых людей, простых менеджеров и селебрити. Устанавливают эти конструкции и в украинских стоматологических клиниках: https://32dent.ua/ispravlenie-prikusa/sapfirovye-brekety.

Главный элемент – замочки из искусственных сапфиров, кристаллов, выращенных лабораторным способом. Кристаллизация происходит при температуре до 2050°С. Готовые камни шлифуются, каждому кристаллу придаются округлые очертания, чтобы брекет не травмировал слизистую рта.

Отличаются драгоценные камни цветом: дентальные сапфиры не синие, а прозрачные, хотя сверкают, как бриллианты.

Химическая структура также определяет отличия от керамики: медицинский фарфор – это поликристаллическая решетка, а сапфир – монокристаллическая. Из-за этого керамика не просвечивает на солнце, а искусственный кристалл – прозрачный и сверкающий.

Преимущества сапфировых брекетов:

эстетика: кристаллы на зубах незаметны, лишь привлекательно поблескивают на солнце;

гипоаллергенность: материал не вызывает раздражения слизистой оболочки;

компактная конструкция не нарушает дикции, пациент быстро привыкает к новому аппарату;

простой уход: на гладкой поверхности не задерживается налет;

кристаллы не тускнеют и не окрашиваются под действием цветных продуктов.

А еще с помощью сапфировых брекетов устраняются серьезные нарушения прикуса.

Что касается минусов, то главный недостаток – цена, которая превышает стоимость стандартных металлических и даже керамических брекетов.

Еще один нюанс: носить конструкции придется на 3–6 месяцев дольше, чем аппараты из металла, ведь сапфировые брекеты действуют мягче. Однако с учетом того, что кристаллы на зубах выглядят как украшение, пациентов этот момент не смущает.

Как происходит лечение брекетами

Использование брекет-систем включает в себя 4 этапа:

Сначала врач санирует ротовую полость. Параллельно с этим по снимкам и слепкам челюсти пациента изготавливаются ортодонтические конструкции. Готовые брекеты дантист устанавливает на переднюю сторону зубов пациента. Следующие 1–2 года пациент регулярно приходит на прием для коррекции аппарата. Завершающий этап – ретенционный: чтобы закрепить эффект после ношения брекетов, пациент использует специальные капы или трейнеры.

Сапфировые брекеты – тот случай, когда ортоконструкции работают на результат, а выглядят как драгоценное украшение.