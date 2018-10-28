Уникальные шаблоны WordPress

Как только вы задумываетесь о ведении собственного блога, то возникает вопрос о его дизайне. Оптимальным решением здесь будет - найти готовый шаблон и адаптировать его к вашим потребностям. Но целесообразно ли покупать его, когда немало ресурсов предлагают бесплатные для загрузки шаблоны WordPress

Их основные преимущества включают:

Отсутствие инвестиций является наиболее очевидной и приятной выгодой. В конце концов, для разработки веб-сайта вам нужны деньги для домена, хостинга, контента и ссылок. В общем, есть на чём можно экономить! Бесплатные шаблоны WordPress представлены в таком количестве, что вы не только найдете то, что вам нравится, но и выберете самые красивые и удобные варианты. Простота использования. Бесплатные шаблоны обычно не содержат сложных модулей и имеют интуитивно понятные элементы управления.

Однако имеются определенные риски. К ним относятся следующее:

Почти все бесплатные шаблоны WordPress имеют встроенные ссылки, которые трудно найти и исправить. И хотя вы не можете избавиться от них, они вредны для рекламы вашего сайта. Заранее узнайте, как удалить такие ссылки.

Ошибки кода также не являются чем-то редким, потому что люди, которые распространяют шаблоны, часто вносят в них изменения.

Нет гарантии, что вредоносный код не скрыт где-то глубоко в шаблоне или, что у автора дистрибутива нет пробелов в нем, что может нанести вред вашему блогу.

Бесплатные русские шаблоны WordPress сложно будет качественно настроить и изменить, по сравнению с их платными или англоязычными аналогами. Например, могут возникать проблемы с отображением в разных браузерах или малые ошибки макета.

• Часто распространяются шаблоны, которые фактически являются платными. И такие действия являются незаконными. Это нарушает лицензию на распространение.

Если вы серьезно заинтересованы в участии и использовании сайта, лучше купить платный шаблон в хорошем состоянии, безопасность и качество которого не вызовет у вас сомнений. Исправление ошибок может занять много времени и усилий, что подвергнет сомнению преимущества экономии.

Если вы просто экспериментируете и сами пытаетесь создать сайты, то можно избежать дополнительных расходов. Если вы еще не сильны в этом, то упростите свою работу, заплатив за «готовое решение».