Уникальные шаблоны WordPress

Как только вы задумываетесь о ведении собственного блога, то
возникает вопрос о его дизайне. Оптимальным решением здесь будет - найти
готовый шаблон и адаптировать его к вашим потребностям. Но целесообразно ли
покупать его, когда немало ресурсов предлагают бесплатные для загрузки шаблоны
WordPress?
Их основные преимущества включают:
Отсутствие инвестиций является наиболее очевидной и
приятной выгодой. В конце концов, для разработки веб-сайта вам нужны деньги для
домена, хостинга, контента и ссылок. В общем, есть на чём можно экономить!
Бесплатные шаблоны WordPress представлены в таком количестве, что вы не
только найдете то, что вам нравится, но и выберете самые красивые и удобные
варианты.
Простота использования. Бесплатные шаблоны обычно не
содержат сложных модулей и имеют интуитивно понятные элементы управления.
Однако имеются определенные риски. К ним относятся следующее:
Почти все бесплатные шаблоны WordPress имеют встроенные
ссылки, которые трудно найти и исправить. И хотя вы не можете избавиться от
них, они вредны для рекламы вашего сайта. Заранее узнайте, как удалить такие
ссылки.
Ошибки кода также не являются чем-то редким, потому что
люди, которые распространяют шаблоны, часто вносят в них изменения.
Нет гарантии, что вредоносный код не скрыт где-то глубоко
в шаблоне или, что у автора дистрибутива нет пробелов в нем, что может нанести
вред вашему блогу.
Бесплатные русские шаблоны WordPress сложно будет
качественно настроить и изменить, по сравнению с их платными или англоязычными
аналогами. Например, могут возникать проблемы с отображением в разных браузерах
или малые ошибки макета.
• Часто распространяются шаблоны, которые фактически
являются платными. И такие действия являются незаконными. Это нарушает лицензию
на распространение.
Если вы серьезно заинтересованы в участии и использовании
сайта, лучше купить платный шаблон в хорошем состоянии, безопасность и качество
которого не вызовет у вас сомнений. Исправление ошибок может занять много
времени и усилий, что подвергнет сомнению преимущества экономии.
Если вы просто экспериментируете и сами пытаетесь создать
сайты, то можно избежать дополнительных расходов. Если вы еще не сильны в этом,
то упростите свою работу, заплатив за «готовое решение».
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