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Лучшие зубные протезы

Протезирование - очень распространенный и популярный метод лечения заболеваний зубов. В настоящее время, практически каждый второй человек в возрасте после 35 имеют искусственные зубы. Они помогают восстановить привлекательный вид и речь, и, прежде всего, они позволяют хорошо жевать и предотвращают начало многих заболеваний.

Если у человека не очень много зубов, или они недостаточно надежны и не подходят для фиксации мостов, то съемные зубные протезы на верхнюю челюсть - могут быть единственным верным решением.

Акриловые зубные протезы на протяжении многих лет пользовались обширной распространённостью. Популярность данных протезов можно легко объяснить следующими критериями:

  • низкий вес;
  • равномерное распределение жевательной нагрузки;
  • устойчивость к скорому износу;
  • низкая стоимость.

Помимо того, акрил позволяет моделировать естественный цвет зубов и придавать им натуральный вид.

Однако обширное и долговременное использование таких съемных протезов позволило тщательно изучить их выявить недостатки. Например, они могут быть аллергичными. Более того, это пористый материал, который может стать средой обитания и распространять патогенные бактерии. Также акрил содержит токсичные вещества, которые могут влиять на здоровье людей в течение многих лет. Следует сказать, что к данным съемным протезам довольно сложно привыкнуть.

Нейлоновые протезы свободны от недостатков акрила. Данный материал не вызывает аллергии и не содержит токсичных веществ. Также эти протезы устойчивые, в связи с чем, они гораздо меньше ломаются и их легче регулировать. Нейлоновые протезы позволяют получить цвет, который абсолютно идентичен естественному, они также прикрепляются с помощью полностью невидимых альвеолярных кламмеров.

Наиболее важным преимуществом съёмного протеза является то, что вы можете восстановить зубной ряд, даже в очень сложных случаях. Даже если у человека есть только обнаженные десны - проблема вполне может быть решена. Специалисты смогут подобрать оптимальную съемную структуру для почти каждого пациента, независимо от возраста и особенностей челюстей. Каждый протез изготавливается индивидуально и подгоняется.

28 октябрь 2018 /
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