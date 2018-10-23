Когда нужно менять сальник рейки рулевой?

Рулевая рейка всегда должна быть в отличном состоянии: безопасность вождения зависит именно от этого устройства. Общим признаком того, что надо предоставить техобслуживание для этой запчасти, является разлив масла. Это означает, что рейка не работает или изношена. При малейших масляных пятнах рекомендуется выполнять ремонтные работы. Заменить сальник обойдётся гораздо дешевле, чем заменить или отремонтировать всю рейку. Более того, ремонт этих изделий - является дорогостоящей операцией.

Существует несколько типов рулевых реек, которые отличаются конструктивными особенностями, принципом работы. В общем, каждый элемент - это своеобразный кратер, скрытый в гофрированном корпусе, который оберегает механизм от проникновения пыли и грязи. Устройство рейки подразумевает и наличие подшипников, на которых имеется колесо с контролируемыми зубьями.

Структура рулевой рейки может сильно различаться, в зависимости от марки транспортного средства. Что касается местоположения этого устройства - оно может быть различным и полностью зависит от марки и автомобиля. Если рейка прикреплена к корпусу и находится за двигателем - это верхнее положение. В нижнем положении - эта деталь находится на раме, балке или корпусе.

Важнейшие части системы рулевого управления - не только сами рейки, но трансмиссии, электрические или гидравлические усилители. В действительности в устройстве данного механизма имеются наиболее значимые компоненты. Это - подшипник и сальник. Если последнее имеет самое низкое смещение - оно должно быть заменено. Необходимость купить ремонтный комплект рулевого управления и заменить все уплотнения - может быть связана с потёками гидравлической жидкости или масла. Обнаружение этих признаков - довольно простое. Внутри салона будет отличительный запах.

Многие считают, что ремонт сальника рулевой рейки целесообразно доверить специалистам - ведь они имеют немало знаний и навыков в данном деле, и у них есть требуемые инструменты и оборудование. Также на автозаправочной станции часто используются расходные материалы и запчасти. Подробнее об этом можно ознакомиться на сайте https://steering-shop.com/katalog/salnik-rulevoy-reyki.html.

Если же у вас нет возможности обратиться к специалистам - то можете постараться делать это самостоятельно - разумеется, если обладаете определёнными знаниями в этом деле.