Ткани для зимней одежды: какие, как выбрать

В холодное время года не хватает тепла, и хочется окружить себя и близких теплыми уютными вещами. Сшить верхнюю одежду, деловые костюмы, удобные варианты для отдыха и путешествий помогает функциональная швейная техника и конечно же ткани. У тех, кто шьет, особой популярностью пользуется итальянский материал. Качественный, с хорошим составом, доступный по цене.

Какие же из итальянских тканей стоит выбрать для шитья зимних вещей, какие существуют полезные рекомендации на данную тему?

Шерсть

Шерстяные ткани лидируют. Теплая верхняя одежда, деловые костюмы и уютные платья на каждый день – все это можно сшить из:

твида;

смесовых тканей;

вариантов с добавлением эластичных и синтезированных нитей.

трикотажа.

Вельвет

Не меньшим спросом пользуется вельвет – ворсовая ткань с характерным рубчиком. Из этой разновидности бархата шьют и мужскую, и женскую, и детскую одежду.

Разноцветный вельвет в широкий рубчик (0,5 мм) – прекрасный выбор для пошива изделий в спортивно-элегантном стиле. Даже на темных образцах отчетливо видна рельефная структура материала. При корректно подобранных фасонах удается скрыть недостатки фигуры. Получаются превосходные головные уборы, плащи и куртки, брюки и шорты, рубашки и сарафаны.

Вельвет в узкий рубчик (до 3 мм) внешне больше походит на бархат. Из него также шьют огромное количество красивых теплых вещей. Ткань с ворсовой структурой эффектно выглядит в платьях в стиле «сафари», туниках, брючных и юбочных костюмах. Красиво дополняет вельвет тонкий трикотаж.

Жаккард

Стоит уделить внимание еще одному теплому варианту – итальянскому жаккарду. Среди свойств материала:

прочность и долговечность;

разнообразный дизайн;

сложная интересная фактура;

стойкость окрашивания.

Для пошива теплых костюмов, жакетов, нарядных и подвенечных платьев покупают жаккард с добавлением эластичной нити. Более плотные образцы выбирают для отделки, изготовления сумок, ремней, рюкзаков.

При выборе обязательно уточняйте состав, учитывайте толщину и фактуру.

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