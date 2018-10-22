Приобретения отельных гостиничных чеков

Деловые поездки нередко включают проживание в различных отелях, при которых сотрудникам компании полагается определённая сумма денег для ежедневных расходов - только на рабочие нужды (если работник купит для себя что-то - то бухгалтерия не будет ему это оплачивать). Многие работники пытаются сэкономить и получить чистую прибыль от бухгалтерии своей компании с помощью предоставляемых чеков. В связи с этим, вы можете гостиничные чеки купить СПб , чтобы сэкономить на расходах, если за это время снимали комнату где-то или оставались у знакомых. Такие соглашения с гостиницами становятся все более востребованными со стороны командированных работников.

Покупка «фиктивных» чеков в отеле очень проста, выгодна для обеих сторон и, прежде всего, безопасна и гарантирована даже, если будет проверка. Фальсифицированные документы об оплате гостиничных услуг могут быть выданы специализированными компаниями и настоящими гостиницами. Первый вариант связан с определенными рисками, при проверке. Купите чек в реальном отеле в СПб - нет причин для беспокойства. Работники отеля подтвердят информацию о пребывании конкретного человека.

Часто стоимость покупки гостиничного чека варьируется в пределах 10% от указанной суммы проверки (продолжительность пребывания и тип номера). Когда вы покупаете чек в отеле, то становитесь официальным постояльцем, который имеет все необходимые данные и документы, благодаря чему, вам не нужно будет опасаться проверки.

Основным преимуществом покупки чеков в настоящей гостинице в СПб является полная безопасность, при проверке бухгалтерским отделом с вашей работы. Отель подтверждает информацию о том, оставался ли у них такой работник. Другими преимуществами таких сделок являются следующее:

включить клиента в базу данных отеля и уплатить налоги;

регистрация бухгалтерских документов;

возможность доставки по указанному адресу;

оплата чеков за услуги;

предоставление бесплатных чеков для настоящих постояльцев.

Минимальная комиссия в 10% от суммы проверки позволяет гостю легально управлять клиентской базой, избегая проблем с налоговым администрированием. При покупке чеков в существующем отеле в СПб обе стороны получает максимальную выгоду от транзакции.