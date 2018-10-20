Расстоечный шкаф: устройство

В расстоечном шкафу происходит окончательное брожение теста, перед выпечкой. Для ферментации полуфабрикатов из замороженных продуктов дополнительно требуется специальный шкаф.

Что же представляет собой расстойка? Это процесс ферментации теста, под контролем пекаря. Тесто приблизительно в два раза становится больше и обретает рыхлость. Это связано с воздействием углекислого газа. Всё это требуется для формирования правильной структуры хлебобулочных изделий.

Расстоечный шкаф требуется для восстановления исходной пористости теста, что уменьшается при производстве заготовок. Специальный микроклимат в этом оборудовании уменьшает плотность теста, с увеличением объёма. Заготовка получает плоскую поверхность. А готовый продукт поучает пышность.

Преимущества использования данного оборудования - очевидны. Пользователям не придётся регулировать разные поверхности, чтобы поместить тесто. Это экономит пространство в пекарне. Более того, использование в производстве таких шкафов оказывает позитивное влияние на вкусовые особенности готовых продуктов.

Функционирование расстоечных шкафов почти бесшумно, благодаря продуманным конструктивным особенностям.

Работу этого оборудования можно легко синхронизировать с другими, поскольку его легко настроить. Более того, запчасти для расстоечных шкафов доступны в продаже и предлагаются по приемлемым ценам - поэтому вы можете легко заменить любой предмет.

Если вы хотите купить шкаф для вашей компании, то учитывайте определённые критерии. Подробнее тут:

высококачественное покрытие;

теплоизоляционная способность;

способность поддерживать и регулировать содержание влажность;

он не должен пропускать влагу, иначе тесто закипит.

Напомним, что немаловажным условием работы расстоечного шкафа является отопление помещения.

Не все данные устройства подходят для эксплуатации на открытом воздухе.

Выберите наиболее подходящее оборудование, на основе приведенных выше параметров. Если вы не разбираетесь в этом - то можете обратиться к специалистам за помощью.

Кстати о цене - она зависит от многих факторов. Прежде всего - от производителей, объёмов, функциональности и прочего.