Преимущества УЭЦН

Механизированные методы производства неотъемлемы, при использовании скважин, особенно в поздних зонах разработки, когда резервуары не имеют достаточного давления для подъёма нефти в устье. В мире около 14% скважин работают с механизированным производством или с погружными насосами.

В настоящее время довольно практичным способом увеличения производства является установка более мощного погружного центробежного насоса (УЭЦН). Приобрести его можно на сайте https://www.rimera.com/products/ustanovki-etsn-vklyuchaya-nazemnoe-i-podzemnoe-oborudovanie/.

Это может быть лучшим вариантом для высокопроизводительных скважин, где уровень добычи уменьшилось, и нужно его увеличить.

Из всех имеющихся систем механизированного производства УЭЦН обеспечивают наибольший сбор в самых глубоких источниках, но в то же время их использование подразумевает частого проведения ремонтных работ, что способствует к повышению расходов.

Технологии УЭЦН предлагает обширный спектр мощностей и размеров оборудования. Эти установки имеют преимущества перед остальными видами крупномасштабных методов, поскольку они могут повышать их производительность, когда можно решить проблемы с нарушениями газа и песка. Диаметр корпуса не столь значим для прокачки столь больших объёмов.

Для систем УЭЦН электродвигатель расположен в нижней части компоновки, и насос запускается. Электрокабель прикреплен к внешней поверхности трубы, а инструмент опускается в скважину, так что насос и электродвигатель располагаются ниже уровня жидкости.

Гидравлическая защита предотвращает попадание жидкости в двигатель и исключает риск короткого замыкания.

Насос может быть подсоединён к трубе или опускаться вдоль рельсов или проводов так, чтобы насос располагался лапкой на фланцевой муфте и подключался к трубам компрессора. Когда двигатель вращается, передаётся на рабочее колесо вращение батареи ступеней. Чем больше ступенек тем выше воздействие.

Двигатель выбирается в зависимости от потребностей УЭЦН. Насос предназначен для откачки конкретного объёма жидкости. Защитный блок монтируется сверху насоса, чтобы изолировать двигатель и сформировать вал посередине для привода прибора.