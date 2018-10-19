» » Преимущества УЭЦН

Преимущества УЭЦН

Механизированные методы производства неотъемлемы, при использовании скважин, особенно в поздних зонах разработки, когда резервуары не имеют достаточного давления для подъёма нефти в устье. В мире около 14% скважин работают с механизированным производством или с погружными насосами.

В настоящее время довольно практичным способом увеличения производства является установка более мощного погружного центробежного насоса (УЭЦН). Приобрести его можно на сайте https://www.rimera.com/products/ustanovki-etsn-vklyuchaya-nazemnoe-i-podzemnoe-oborudovanie/.

Это может быть лучшим вариантом для высокопроизводительных скважин, где уровень добычи уменьшилось, и нужно его увеличить.

Из всех имеющихся систем механизированного производства УЭЦН обеспечивают наибольший сбор в самых глубоких источниках, но в то же время их использование подразумевает частого проведения ремонтных работ, что способствует к повышению расходов.

Технологии УЭЦН предлагает обширный спектр мощностей и размеров оборудования. Эти установки имеют преимущества перед остальными видами крупномасштабных методов, поскольку они могут повышать их производительность, когда можно решить проблемы с нарушениями газа и песка. Диаметр корпуса не столь значим для прокачки столь больших объёмов.

Для систем УЭЦН электродвигатель расположен в нижней части компоновки, и насос запускается. Электрокабель прикреплен к внешней поверхности трубы, а инструмент опускается в скважину, так что насос и электродвигатель располагаются ниже уровня жидкости.

Гидравлическая защита предотвращает попадание жидкости в двигатель и исключает риск короткого замыкания.

Насос может быть подсоединён к трубе или опускаться вдоль рельсов или проводов так, чтобы насос располагался лапкой на фланцевой муфте и подключался к трубам компрессора. Когда двигатель вращается, передаётся на рабочее колесо вращение батареи ступеней. Чем больше ступенек тем выше воздействие.

Двигатель выбирается в зависимости от потребностей УЭЦН. Насос предназначен для откачки конкретного объёма жидкости. Защитный блок монтируется сверху насоса, чтобы изолировать двигатель и сформировать вал посередине для привода прибора.

19 октябрь 2018 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Крупнейший мировой производитель насосного оборудования
Хочу все знать

Крупнейший мировой производитель насосного оборудования

Фирма Calpeda – один из огромнейших мировых изготовителей насосного оснащения для систем водоснабжения, водоотведения, а еще аппаратов и комплектующего оснащения для водоемов, гидромассажных
Тепловые насосы в Украине
Хочу все знать

Тепловые насосы в Украине

Каждый владелец жилого или рабочего помещения желает, чтобы на его жилплощади обязательно было горячее водоснабжение и эффективное кондиционирование.
Диафрагменные насосы от компании VERDERAIR
Хочу все знать

Диафрагменные насосы от компании VERDERAIR

На сайте www.classeng.com представлен каталог насосов от компании VERDERAIR.
Насос для скважины
Хочу все знать

Насос для скважины

Для того чтобы скважинный насос долго служил, нужно учитывать такие главные показатели
Топливный насос Рено: об устройстве и различиях
Хочу все знать

Топливный насос Рено: об устройстве и различиях

Топливный насос низкого давления предназначен для подвода горючего к имеющейся в автомобиле топливной системе: к карбюратору, в магистраль инжекторного впрыска топлива или к насосу высокого давления
Карусели спасают от жажды
Хочу все знать

Карусели спасают от жажды

Специалисты южноафриканской компании PlayPumps International придумали необычный способ помочь жителям жарких стран добывать воду. С помощью насоса вода поднимается из-под земли по трубам, а работает
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Заговор на кошелёк чтобы деньги были всегдаКак выбрать женский кардиганНочная рыбалка на фото с МКСПреимущества и недостатки теплого пола в домеДверной замок невидимкаЛуна - искусственный спутник Земли?Ламинат Krono OriginalОсобенности охранно-пожарной сигнализации


Свежие Статьи
Ночная рыбалка на фото с МКС

Ночная рыбалка на фото с МКС

Влияние гравитации на квантовую запутанность проверят на МКС

Влияние гравитации на квантовую запутанность проверят на МКС

Венера и Луна соединились в сумеречном небе

Венера и Луна соединились в сумеречном небе

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+