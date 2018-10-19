Аксессуары и пропсы для йоги

Блок (кирпич)

Занятия, практики йогой становятся все более популярными, все больше людей начинают ею заниматься укреплением своего тела и духа. Как в каждом занятии или практике, есть свои атрибуты и аксессуары, которые помогают нам, позволяют достичь больших результатов. Уверены, многие скажут, что достаточно коврика, но это не совсем так, поскольку с него все начинается, но, если вы продолжите обучение вам неминуемо понадобятся дополнительные аксессуары для йоги или как их еще называют – пропсы. Чтобы разобрать в видах пропсов и их влиянии на занятия, мы обратились к ребятам из YOGAMAT.COM.UA, которые на своем опыте знают не понаслышке о каждом из пропсов. Основными являются: блоки, ремни, полотенца, колеса, носки.

Это удивительно полезный аксессуар, позволяющий как помочь, так и увеличить сложность выполнения той или иной асаны, упражнения. Йога блоки, еще называют кирпичами из-за их формы, состоит из легкого, но плотного, материала. Этот пропс может служить вам подпором под руку во время практик, под ноги и ягодицы вовремя сидячих поз – это все призвано обеспечить вашу прямую спину, что в свою очередь помогает раскрыть энергетические каналы тела. В упражнениях на растяжки, кирпичи для йоги могут служить дополнительным и усиливающим растяжение элементом.

Ремень

Этот пропс имеет вид обычного ремня, с двумя лямками для затягивания, может помочь вам с упражнениями на растяжку или вытягивание. Зацепив ремень за ногу, вы можете тянуться по нему, чтобы максимально раскрыться. Очень часто, особенно во время занятий дома у нас складывается впечатление, что мы полностью вытянулись и дальше это уже невозможно, в таких случаях на помощь приходит ремень для йоги, благодаря ему у вас получается еще больше растянуться. Как раз вот за счет дополнительной растяжки за счет ремня – происходит развитие тела, мышц.

Полотенце

Аксессуар, которым многие пренебрегают, а зря. Полотенце для йоги состоит из микрофибры, отличный материал впитывающий, отводящий лишнюю влагу, и силиконовых вставок, которые увеличивают сцепления с поверхностью. Из ходя из этих особенностей, полотенце используется в горячей йоги или в обычной, например, летом, чтобы впитывать излишки влаги, которая отрицательно сказывается на сцеплении ковриков, даже каучуковых. Второй способ, если нет желания покупать коврик для занятий (тяжело носить, в студии есть и т.д.), можно использовать полотенце, которое обезопасит вас от микробов на общих ковриках.

Колесо

Пропс набирающий популярность с каждым днем, поскольку позволяет безопасно выполнять прогибы спины, растяжки, балансировочные позы, планки. Все это достигается благодаря прочному материалу в основании йога колеса с мягким верхним слоем для комфортного взаимодействия с телом.

Носки

Необходимый вашим ступням аксессуар, который согреет, отведет излишки влаги от кожи, добавит сцепления стопы с поверхностью. Есть большое разнообразие носков, но их общий принцип - это натуральные материалы и наличие силиконовых точек на подошве, чтобы обеспечить вам отличное сцепление где бы вы не занимались.

Заключение

Нет необходимости покупать все сразу, но по мере своего продвижения и получения опыта в йога практиках, тело вам само подскажет что ему нужно. Скользят ступни, значит нужны носки для йоги, занимаетесь на общих ковриках, которые не чистят или чистят редко – помогите себе полотенцем, нужно улучшить растяжку воспользуйтесь ремнями, блоками или йога колесами. А за отличным выборов пропсов для йоги, всегда можно обратится в YOGAMAT.COM.UA.