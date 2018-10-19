Напольные часы: разновидности и основные функции

Напольные часы не только помогают быстро сориентироваться во времени и спланировать свои дела, но и являются существенной деталью вашего интерьера.

Производители предлагают большой выбор экземпляров, среди которых покупатель отыщет подходящий вариант. На сайте montre-vip.ru представлен довольно существенный ассортимент лучших вариаций от всемирно известных производителей, а также ряд эксклюзивных объектов.

Какими могут быть напольные часы?

Стилизованные под аутентичные, старинные модели, их выделяет строгость и прямота форм и линий, а также глубокая цветовая палитра.

Интерьерные экземпляры изготавливаются под заказ или выбираются в полном соответствии с интерьерным оформлением дома.

Современные устройства сохраняют от былой классики лишь саму суть – циферблат. В остальном они модерновые и могут выглядеть крайне неординарно.

Какие функции могут выполнять?

Хронометры обладают несколькими практичными и важными задачами, с выполнением которых справляются безукоризненно:

хронография – оповещают о времени суток при помощи боя;

выполняют роль изысканного гарнитура, благодаря наличию полочек и небольших витрин с дверцами;

эстетичная составляющая позволяет стилизовать помещение под любой из выбранных стилей.

Преимущества напольных часов

Выгодно и ненавязчиво заполняют любой свободный уголок в комнате.

Просты и удобны в использовании и уходе.

Издают мелодичный и красивый часовой бой.

Являются свидетельством безукоризненного вкуса владельцев.

Тут вы найдете оптимальные вариации по сочетанию цены и качества хронометров.

Несколько рекомендаций по выбору

Девайс полностью соответствует выбранному стилю в оформлении жилья. Учитывайте габариты помещения и степень его освещенности. Идеальный вариант – это просторная и светлая комната. Чем ниже потолок, тем уже должен быть часовой корпус. Используйте практичную составляющую: приобретайте устройства с полками, на которых дополнительно можно разместить вещи. Между основанием часов и полом обязательно должны быть ножки достаточной высоты, чтобы не разрушался корпус от влаги и пыли. Присмотритесь к моделям из натуральной древесины с качественным лаковым покрытием. Именно они являются наиболее долговечными.

Ходики в любом стиле и размере помогут преобразить домашнюю или кабинетную атмосферу в лучшую сторону.