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Напольные часы: разновидности и основные функции
Напольные часы не только помогают быстро сориентироваться во времени и спланировать свои дела, но и являются существенной деталью вашего интерьера.
Производители предлагают большой выбор экземпляров, среди которых покупатель отыщет подходящий вариант. На сайте montre-vip.ru представлен довольно существенный ассортимент лучших вариаций от всемирно известных производителей, а также ряд эксклюзивных объектов.
Какими могут быть напольные часы?
- Стилизованные под аутентичные, старинные модели, их выделяет строгость и прямота форм и линий, а также глубокая цветовая палитра.
- Интерьерные экземпляры изготавливаются под заказ или выбираются в полном соответствии с интерьерным оформлением дома.
- Современные устройства сохраняют от былой классики лишь саму суть – циферблат. В остальном они модерновые и могут выглядеть крайне неординарно.
Какие функции могут выполнять?
Хронометры обладают несколькими практичными и важными задачами, с выполнением которых справляются безукоризненно:
- хронография – оповещают о времени суток при помощи боя;
- выполняют роль изысканного гарнитура, благодаря наличию полочек и небольших витрин с дверцами;
- эстетичная составляющая позволяет стилизовать помещение под любой из выбранных стилей.
Преимущества напольных часов
- Выгодно и ненавязчиво заполняют любой свободный уголок в комнате.
- Просты и удобны в использовании и уходе.
- Издают мелодичный и красивый часовой бой.
- Являются свидетельством безукоризненного вкуса владельцев.
Тут вы найдете оптимальные вариации по сочетанию цены и качества хронометров.
Несколько рекомендаций по выбору
- Девайс полностью соответствует выбранному стилю в оформлении жилья.
- Учитывайте габариты помещения и степень его освещенности. Идеальный вариант – это просторная и светлая комната.
- Чем ниже потолок, тем уже должен быть часовой корпус.
- Используйте практичную составляющую: приобретайте устройства с полками, на которых дополнительно можно разместить вещи.
- Между основанием часов и полом обязательно должны быть ножки достаточной высоты, чтобы не разрушался корпус от влаги и пыли.
- Присмотритесь к моделям из натуральной древесины с качественным лаковым покрытием. Именно они являются наиболее долговечными.
Ходики в любом стиле и размере помогут преобразить домашнюю или кабинетную атмосферу в лучшую сторону.
19 октябрь 2018 /
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