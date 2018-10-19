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Для чего нужно галогеновое освещение

Галогенное освещение в авто на протяжении многих лет пользуется большой популярностью среди владельцев. Именно поэтому мы решили выяснить, с чем связана такая востребованность и распространенность галогенных источников света.

Прежде всего, хотелось бы отметить, что такие лампы стоят недорого. Да и для того чтобы установить галогенное освещение в машине, не потребуется в дополнительном порядке использовать прочее оборудование.

Как известно, автомобильная система освещения включает в себя огромное количество модулей. Это не только ближний и дальний свет, но еще и различная противотуманная оптика, габариты, стопаки, задние фары и прочее. Соответственно каждый из перечисленных механизмов требует использования определенных ламп. Это говорит о том, что в конкретных фарах транспортного средства используются лампочки с определенным цоколем. Среди широчайшего ассортимента галогенных источников света можно найти любой необходимый продукт.

Галогенные осветительные устройства для автомобиля бывают нескольких видов

  1. Продукты с повышенным уровнем яркости.
  2. Изделия с улучшенным визуальным комфортом.
  3. Галоенки, которые можно с легкостью использовать в любое время года и при любой погоде.
  4. Осветительные элементы, обладающие длительным периодом эксплуатации.
  5. Лампы с улучшенными мощностными характеристиками.
Самыми яркими считаются галогенки с повышенным уровнем яркости. Они способны по максимуму осветить проезжую часть, за счет чего в разы повышается уровень видимости. Как следствие, это помогает автомобилисту избежать столкновения с друим авто или же иным посторонним предметом.

Что же касается продуктов с улучшенным визуальным комфортом, то здесь подразумевается использование элементов с высокой температурой света. Наиболее популярными в этой области считаются лампочки, излучающие бело голубой свет, который максимально приближен к естественному освещению. Изделия, предназначенные для использования в любое время года, обладают определенными качествами. Во-первых, они оптимизированы для передвижения в непогоду. Во-вторых, они излучают желтый свет, способный проникнуть даже сквозь сильный туман.

Галогенные лампочки с продолжительным периодом эксплуатации самые популярные среди автомобилистов. Как правило, они способны служить в бесперебойном режиме на протяжении долгого времени. Поэтому владелец может неплохо сэкономить на регулярной замене источников света. Что же касается повышенных мощностных характеристик, здесь подразумевается использование ламп с показателем до 130в.

Для того чтобы подобрать самые подходящие галогенные лампочки для конкретного автомобиля, рекомендуется обратиться за помощью к высококвалифицированному специалисту в этой области.

 

19 октябрь 2018 /
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