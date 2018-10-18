Что мы знаем о планете Марс?

Марс - четвёртая планета от Солнца. Он назван в честь римского бога войны, но в то же время, его иногда называют Красной планетой, в связи с соответствующим цветом поверхности.

На протяжении большей части XIX века люди верили, что на этой маленькой планете Солнечной системы есть жизнь. Причина этого убеждения отчасти ложна и отчасти - в воображении людей. Многие астрономы позапрошлого столетия заметили на Марсе полосы, которые они связали с наличием разума на этой планете. Достаточно распространённой версией характера возникновения этих полос было - наличие оросительных каналов. Однако с развитием более мощных телескопов в начале уже прошлого столетия, астрономы смогли гораздо чётче увидеть поверхность Красной планеты и обнаружили, что эти полосы - являются лишь оптической иллюзией. И таким образом - жизнь на Марсе не нашла своего документального подтверждения.

Мы даже можем вспомнить огромное количество научной фантастики, написанной в прошлом веке. Это является прямым результатом убежденности в том, что кто-то живет на планете Марс. Все мы с детства помним рассказы про маленьких зеленых человечков - марсиан, а также - различные мультфильмы, фильмы в жанре фэнтези и прочие.

Если говорить о реальности - можно отметить, что состав атмосферы Красной планеты достаточно схожий с Венерой. Основным компонентом на обеих планетах является углекислый газ (95% для Марса, 97% для Венеры) - таким образом, мы бы совершенно не смогли бы там жить. Однако, межу этими средами есть большая разница - парникового эффекта на Марсе нет, так что температура здесь - не выше 20 градусов, в отличие от 480 - на Венере. Такое большое различие связано с различными атмосферными плотностями данных планет. По этому параметру - атмосфера Венеры невероятно густая, а у Марса - очень тонкий слой атмосферы.

Помимо этого, по совам многих учёных, несмотря на сравнительно приемлемую "погоду" и температуру на Красной планете - здесь вода не является жидкой - только в замороженном состоянии. Но в то же время, учёные считают, что жидкая вода находится в глубине планеты - примерно, в одном метре.