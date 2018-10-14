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Как правильно выбрать металлоискатель

Возможно, двумя основными критериями для начинающего "охотника за кладом", при выборе металлоискателя, являются цена устройства и глубина захвата.

При этом, необходимо чётко понимать, что дешёвый металлодетектор, конечно, не может иметь большую глубину обнаружения. Его низкая стоимость непосредственно связана с тем, что при изготовлении не использовались современные разработки и достижения, а более старые технологии. Поэтому от покупки таких приборов следует отказаться.

В настоящее время, когда обширно используются металлоискатели, потребителям бывает сложно обнаружить достойную находку с дешёвым прибором. И с каждым годом эта тенденция ухудшается. Поэтому лучше всего купить металлоискатель через интернет, более поздних поколений.

Современные приборы - это технология, помогающая видеть металлы очень глубоко и точно, и игнорировать возможные помехи в земле.

С помощью металлодетектора можно искать клад в земле, которая содержит всякие помехи, препятствующие проникновению электромагнитного сигнала от катушки в землю. Такие помехи называются минерализация почвы.

Чем меньше минералов имеются в грунте, тем выше будет глубина обнаружения. Лёгкие почвы - такие, как чернозём, торфяник, свежий песок содержат очень мало минералов. В значительной степени минерализованная почва - солёный, влажный песок, земля с керамикой, с ржавыми металлами и прочими. Нагорья, глины, засоленные почвы - всё должно быть классифицировано, как сильно минерализованные почвы.

В настоящее время началась битва производителей металлодетекторов в сфере технологий компенсации наземных шумов, поскольку это единственный способ увеличить глубину и чувствительность агрегатов.

Выбирая металлодетектор, старайтесь не сэкономить. Расходы, даже если очень высокие, полностью себя компенсируют. Если вы сэкономите определённую сумму, то рискуете потерей дорогой монеты или хорошего клада, что значительно дороже сэкономленных денег. Поиски кладов в последние годы интересуют огромное количество людей, и если вы не смогли его обнаружить своим дешёвым прибором, то завтра его найдёт другой человек, который имеет более продвинутую модель.

14 октябрь 2018 /
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