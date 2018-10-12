Что нужно знать о покупке шведской стенки

Из какого материала лучше покупать

из дерева;

из металла.

Шведская стенка – купить её несложно самому. Для этого нужно прочитать эту статью. Родители становятся счастливее, когда их ребёнок физически здоров. Однако, чем он здоровее, тем больше вероятность, что может испортить вещи, мебель в квартире. Часто это происходит от желания им себя чем – то занять. Как можно найти занятие своему чаду? Ответ очень прост – приобрести шведскую стенку. В статье даются дельные советы о том, как что такое шведская стенка и как её купить.Приспособление для спорта бывает двух видов:

В продаже есть возможность выбирать из большого количества изделий, изготовленных из этих материалов. Их свойства и конструкторские особенности очень похожи. Окончательно решение при выборе остаётся за родителями.

Виды инвентарей

Есть четыре вида стенок:

I образный – очень простая модель. Имеет вертикальную стойку, соединённую горизонтальными перекладинами. Подойдёт для занятий гимнастикой, восстановления после травмы тела;

Г - образный – имеет перекладину. Конструкция этого вида также проста. Отличием от предыдущего является наличие турника для подтягивания. На него можно повесить кольца для занятия гимнастикой, канат, боксёрскую грушу. Высоту турника, закрепляемого на такую конструкцию, можно регулировать. Регулировка позволяет создать комфортные условия для ребёнка занятиями спортом. Она позволяет родителям оценить уровень физических возможностей ребёнка и установить соответствующий уровень высоты.

Т-образные – по бокам от неё находятся два турника. Она позволяет создать больше пространства для спортивных игр, подойдёт для физически очень развитых детей. В неё могут вставляться различные модели турников.

П-образные – занимают больше всех площади в комнате, доме. Могут своей функциональностью заменить спортивные площадки на улице. Данный вид конструкций имеет большие возможности, которые позволят ребёнку лучше, быстрее физически развиваться, на ней дети могут придумать себе большое количество спортивных игр. Минусом такого вида стенки является, то, что она не подойдёт для квартир с небольшой жилой площадью.

Несколько слов о безопасности

Важным правилом, которым не следует пренебрегать, является заповедь в медицине «не навреди».

Качественные шведские стенки должны обладать следующими документами, отвечать требованиям:



Сертификат соответствия – производитель несёт ответственность за свою продукцию. Большим плюсом при выборе является то, что тренажёр соответствует стандартам качества, безопасности Европейского союза.

Сертификат безопасности материала – всё из чего состоит спортивное сооружение, должно быть безвредно для жизни детей.

Соотношение Гостам, нормам Din –правила обязательные для соблюдения производителем;

Надёжность – если стенка имеет запас прочности в 250 килограмм, то она сможет выдержать ассиметричную нагрузку в 125 кг. Почему так? Ребёнок, занимаясь на нее, не будет просто висеть в одном положении, он будет раскачиваться, делать упражнения и т.д..

Качество изготовления – соответствие стандарту ISO 9001:2008..

Многофункциональность – на стенку можно повесить канат, трапеции, кольца для гимнастики. Если взрослые пожелают улучшить свою форму, то на неё можно установить грушу для бокса, скамью для атлетики, приспособления для штанги.

В заключении хочется добавить, что стенка из Швеции отличный спортивный инвентарь, который поможет родителям увлечь своё чадо занятиями спортом.