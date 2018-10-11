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Агроткань для укрытия почвы

Покров для сельскохозяйственных почв (агроткани) в последние годы пользуется немалым спросом. И это неудивительно, учитывая следующие его особенности:

  •  Высокая прочность - Вы можете ходить в обуви по агротехнической ткани, не опасаясь повреждений.
  • Износостойкость - средняя продолжительность составляет 5-7 лет.
  • Высокая плотность.
  • Стойкость к агрессивным средам, химическим веществам.
  • Устойчивость к износу, возникновению плесени.

Агроткань купить нужно для защиты зелёных участков от сорняков. Она сохраняет влагу в почве после полива или дождя. Также необходимо поддерживать рыхлость почвы для обеспечения оптимального микроклимата для роста корневой системы растения. Сплетенная структура материала обеспечивает необходимый баланс влаги в почве - влажность распределяется равномерно под тканью, что приводит к уменьшению количества орошения и снижению потребления воды. Как вода, так и водорастворимые минеральные удобрения легко проходят через поры агроткани. Её можно не удалять на зиму.

Материал практически не пропускает света, и поэтому сорняки, которые не получают достаточного количества света, не растут под агротехнической тканью, а отмирают. Поэтому для обработки растений нельзя использовать вредные химикаты, которые бы губительно влияли на экологичность фруктов и овощей. Материал защищает от вредных насекомых, способствует образованию почвенной микрофлоры, что выгодно для роста и развития растений.

Среди преимуществ использования агро-ткани можно отметить лёгкость ухода за растениями. Между рядами грязь не накапливается, а собранные плоды остаются чистыми.

Благодаря способности быстро прогревать почву, из-за поглощения солнечного света, застилочный агроматериал идеально подходит для ранней посадки, что позволяет быстрее собирать обильный урожай. И с частым весенним морозом, эта ткань защищает семена от переохлаждения. Это важно для выращивания теплолюбивых культур.

Агроткань также незаменима в качестве основы для различных ландшафтных работ, обустройства газонов и цветников. Кроме того, она идеально подходит для разделения грунта.

Вам нужно подумать о покупке агроткани заранее, так как потребуется некоторое время, чтобы её уложить. Рекомендуемое время покупки - ранняя весна, до первого садоводства, или поздней осенью - после сбора урожая и подготовки земли к зимнему периоду.

Если не разбираетесь в этом - то можете обращаться к специалистам за советами.

11 октябрь 2018 /
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