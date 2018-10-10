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Блоки для электронных сигарет

Боксмод имеет особое значение среди современных аккумуляторных батарей для электронных сигарет. Такие устройства представляют сочетание функциональности, продуманного дизайна и различные функции. Ключевой особенностью Боксмодов является характерная форма корпуса, которая позволяет создавать устройства, не только продуктивные, но и имеют компактные размеры.

Прежде всего, концепция «боксмода» представленного на mytabak.com.ua стала относительно новой в жизни курильщиков по всему миру. В какой-то момент все электронные сигареты были изготовлены в привычной цилиндрической форме, которая должна подчеркнуть их внешнюю схожесть с традиционными аналогами. В то время как диаметр гаджетов оставался в разумном диапазоне, эта ситуация подходила всем, но мощность сигарет увеличивается в размерах. И потому, поэтому отдельные модели больше походили на рукоятку меча. С технического аспекта, они были очень хорошими, но их использование было просто непрактичным.

Жизнеспособной альтернативой классическому стилю стала возможность купить боксмод недорого для вейпов, в которых внутренние элементы были расположены параллельно. Корпус выполнен в виде прямоугольной коробки, а длина всей конструкции в целом уменьшается приблизительно наполовину - при сохранении самого мощного заполнения! Первоначальное решение очень понравилось вейперам, и в скором времени мода на боксмод появилась в модельном ряду всех крупных производителей.

Примечательно, что для многих курильщиков оригинальный внешний вид гаджета является веским основанием купить дрип тип или боксмод недорого. В то же время почти все современные модели обладают впечатляющими функциями, которые удовлетворят не только новичков, но и опытных вейперов. Важным преимуществом этих гаджетов является система управления мощностью и напряжением - путем изменения этих показателей, пользователь может регулировать вкус и количество пара, генерируемого вейпом. Современный режим бокса также обеспечивает режим терморегулирования: система автоматически уменьшает энергию, когда жидкость в контейнере пуста, тем самым минимизируя вероятность жгучего вкуса. 

10 октябрь 2018 /
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