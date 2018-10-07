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Преимущества и недостатки теплого пола в доме

В современных условиях теплый пол больше не нуждается в дополнительной рекламе: многие люди знают о существовании систем, которые уже не являются роскошью. В последние годы каждый владелец объектов, которые думают о ремонте, планируют и их установку.

Это очень удобно: вы можете отапливать целые комнаты, без дополнительного оборудования. Их способность нагревать пол равномерно создает приятные условия в комнате: коварные воздушные потоки исчезают внутри, а ноги всегда чувствуют себя комфортно и тепло.

Конечно, когда возникает идея установки напольного отопления в вашем доме или квартире, возникает много вопросов о разумности такой покупки и трудностях, связанных с установкой. Кроме того, вам необходимо решить, какая версия модели подходит вам лучше, поскольку установка систем подогрева пола может включать в себя абсолютно разные технологии, которые влияют как на удобство эксплуатации, так и на дальнейшие расходы.

Такие системы отопления можно использовать в качестве дополнительного нагрева отдельных помещений, а ещё и главного источника.

Самый популярный способ нагрева поверхности пола - электрический. Основным нагревательным элементом в этой системе является кабель, укладываемый специальной технологией стяжки или плиточного клея, после чего он покрывается ламинатом или плиткой.

Преимущества электрического тёплого пола включают следующие:

  1. Возможность установки нагреваемой поверхности в любом помещении, без необходимости в дополнительном оборудовании, как например, для водяных систем.
  2. Оборудован регулятором температуры, который позволяет владельцам устанавливать желаемый уровень нагрева и экономить энергию.
  3. Простая установка, независимо от сбоев в системе водоснабжения (в сравнении с водяными системами).

Однако, можно отметить ещё и следующие недостатки электрического тёплого пола:

  • Немалые расходы на электроэнергию (например, 100-150 Вт на 1 м2 напольного отопления).
  • Электромагнитное излучение во время работы. Разумеется, низкий уровень его является безопасным для людей, но воздействие является постоянным.
07 октябрь 2018 /
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