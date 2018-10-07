Как выбрать мужскую кожаную куртку

Если вы мужчина, который желает купить кожаную куртку для себя или женщина, планирующая купить эту верхнюю одежду для своего мужа, то можно рассказать вам о нескольких способах сделать лучший выбор. Вероятно, вам нужна простая повседневная модель и, возможно, которая подходит деловому костюму.

Выберите одежду, которая идеально подходит вашему образу, подчёркивает достоинства фигуры. Это позволяет носить куртку постоянно, без стеснения и дискомфорта. Например, если, в основном, атрибуты вашего гардероба в ярких оттенках, то вам лучше приобрести чёрную кожаную куртку. Если же в вашем гардеробе преобладают бежевые цвета, то коричневое изделие - лучший выбор.

Выберите цвет, в котором вы чувствуете себя наиболее комфортно, чтобы не стеснялись носить её публично.

Приобретите чёрную куртку, если планируете ходить в ней на работу. Здесь чёрный цвет придаёт солидности и подходит к деловым костюмам.

Купите куртку, которая удачно садится по вашей фигуре. Один стиль позволит вам выглядеть стройнее, а другой делает вас более упитанным.

Выберите куртку "бомбардировщика", если вы худой и имеете широкие плечи. Эти изделия, в основном, широки в груди и собираются к талии.

Байкерские куртки подходят для высоких мужчин. У этих моделей обычно много карманов и молнии, что зрительно уменьшает рост.

Также высоким и стройным мужчинам желательно выбирать куртки с ремнём. Это визуально увеличивает фигуру.

При наличии видимого живота, подойдёт куртка прямого кроя - это то, что вам действительно нужно. Такая модель поможет скрыть выпуклый живот. Если же приобрести короткие модели или с ремнём - то они будут только подчеркивать.

Выберите куртку с длинным рукавом, до линии запястья. Иначе, данный атрибут гардероба выглядит слишком маленькой или наоборот - большой.

Если вы планируете ездить в куртке на мотоцикле, то выберите натуральную кожу, толщиной не менее одного миллиметра, что станет для вас защитой от случайного падения с мотобайка. Постарайтесь покупать модели с отражателями, чтобы другие водители могли заметить вас на дороге. Выберите также куртку с вентиляционными отверстиями, если планируете носить её в тёплые сезоны. А для зимы - посмотрите на наличие толстой подкладки.