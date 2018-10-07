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Тиснение фольгой

В последние годы услуги тиснения фольгой в Москве пользуются немалым спросом. И это неудивительно, учитывая их следующие преимущества:

  • Эффективность и целостность. Продукты, обработанные с помощью этого метода, приобретают особую прочность в глазах потенциальных пользователей предметов. Вот почему столь распространены обработанные брошюры, визитки, дневники и прочие.
  • Резкость - это видно невооруженным глазом и является выгодным отличием тиснённых предметов.
  • Эффективность производства - остается привлекательной даже, при достаточно больших тиражах.
  • Цена - как известно всем, чем больше изданий, тем меньше стоимость каждой единицы. Следовательно, производство книг, дневников и других - очень выгодно. И с небольшими объемами этот метод остается очень выгодным, с точки зрения эффекта, который может быть достигнут, при использовании фольгирования.
  • Броскость - эти предметы имеют своё преимущество - они запоминаются и становятся отличной рекламой. И способность привлекать внимание других, благодаря этому качеству еще больше усиливает эффект.
  • Долговечность - даже ежедневные активные предметы не теряют своей привлекательности надолго. Заказать эти услуги в Москве можно на сайте https://tisnenie-moskva.ru/.

Холодное тиснение стоит гораздо меньше, но горячий метод позволяет вам достичь более высокого качества и обрабатывать гораздо более широкий спектр материалов.

Наиболее распространенным фольгированием является метод, при создании визитных карточек, дипломов и прочих. Здесь используют холодный метод. Но для кожаных атрибутов применяется горячее тиснение.

Поскольку прогресс не останавливается на достигнутом, мы можем ожидать еще более широкий охват этого метода. Это достигается за счет использования новых материалов в качестве носителя и дальнейшего снижения издержек производства. Все это подтверждается растущим спросом на эти услуги, которые становятся все более совершенными.

Улучшение горячего и холодного тиснения фольгой приведет к значительному увеличению возможностей, что приведет к расширению комплекса предлагаемых услуг.

07 октябрь 2018 /
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