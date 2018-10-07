Как выбрать товары для рыбалки

Каждый опытный рыболов имеет значительный арсенал стандартных удочек и специальное снаряжение для рыбной ловли, для определенных пород. Профессионал прекрасно знает, какие атрибуты и аксессуары необходимы ему в работе. Однако для новичков будет нелегко разобраться в столь обширном ассортименте, представленном в современной продаже - как в розничной, так и в интернете (например, здесь ). Как же им выбрать подходящие снасти?

Самым важным атрибутом является для рыбной ловли, конечно же, удочка. Они могут быть сделаны из дерева или бамбука, пластика, и даже металла. Основными характеристиками хорошей удочки являются эластичность и прочность, в том числе и длина. Для облегчения транспортировки, предпочтительнее использовать телескопические модели. В дополнение к выбору удочек, особое внимание следует уделять различным аксессуарам.

В первую очередь, это относится к леске. Она может быть выполнена из силикона или капрона. Чтобы леска прослужила вам в течение долгого времени, вы должны периодически окунать её в раствор глицерина и воды. В таком случае она не утратит свои прочностные свойства. Кроме того, следует защитить её от прямого солнечного света.

Не забудьте купить поплавок для удочки. Он находится над поверхностью воды, и с его помощью можно определить момент клёва. Также можно использовать грузила. Они погружаются в воду, предоставляя надёжную фиксацию крючка. Вес и форма этого компонента зависят от рыбы, которую вы хотите поймать.

Другим значимым атрибутом для рыбной ловли являются крючки. Они представлены в обширном многообразии. Выбор этого элемента непосредственно зависит от рыбы, которую планируете ловить. Вы можете посоветоваться со специалистами в этом вопросе.

Есть много других атрибутов, которые могут быть вам полезными на рыбалке. Например, зимой вы должны использовать специальное сверло для создания отверстий желаемого диаметра в толще льда. Если вы хотите отправиться на рыбалку на несколько дней, вы не можете обойтись без палатки и всего, что вам нужно, чтобы приготовить уху и поспать. Все эти принадлежности также доступны в современной продаже.