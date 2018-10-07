Обучение в Польше

Не только рабочее место, но и вся жизнь молодого человека может зависеть от выбора места учебы для высшего образования. Обучение в своей стране (в Украине) утрачивает актуальность и делает горизонты соседних стран гораздо привлекательнее. Одна из них - Польша.

В последние годы открыты обширные возможности для студентов, чтобы получить высшее образование в этой европейской стране. Ежегодное увеличение числа участников означает, что активно развивается не только количество мигрантов, но и самих ВУЗов

Польша стала более привлекательной для студентов из Украины, поскольку образование здесь является более доступным. За последние годы расходы на семестр сократились наполовину.

Проживание и различные услуги стали более доступными. Разумеется, многие абитуриенты Украины желают учиться в более престижных университетах мира, но они помнят о высоких расходах. Например, виза в Германию стоит намного дороже, чем в Польшу.

Доступность "вышки" в Польше предлагает в некоторых университетах прием абитуриентов, без экзаменов и до того, как они получат аттестата на своей родине. Это гарантия того, что никто не уедет без заветного диплома о ВО. Даже средний доход в семье позволит студентам из Украины учиться в Польше. Для этого вы можете обращаться в компанию Study-and-travel, например.

Вузы в этой европейской стране являются частные и государственные. Удивительно, но в частных университетах значительно дешевле. Но следует помнить, что больше ценится именно государственный диплом.

Одно из отличий государственных университетов - в том, что образование происходит на польском. Частные университеты предполагают ещё и образование на английском.

После завершения обучения можно заключить трудовой договор с одной из компаний. Он не требует разрешения на работу в стране обучения. С шенгенской визой студенты могут свободно путешествовать по Европе и приобретать культурный опыт.

У большинства студентов есть возможность работать неполный рабочий день. Это нормализует их благосостояние и позволяет вести хорошую жизнь, а также посещать близлежащие страны.