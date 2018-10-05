Особенности VPN

Если вы установили дома маршрутизатор (небольшое устройство, обеспечивающее совместный доступ нескольких компьютеров к одному кабельному или DSL- модему), его познаний может не хватить для работы с протоколами туннелирования, или же эта функция может быть отключена. За дополнительной информацией обратитесь к руководству маршрутизатора или к производителю устройства. К примеру, станции AirPort первого поколения (серебристые) не поддерживают VPN вовсе.
Если корпоративная сеть не принимает имя и пароль, возможно, необходимо добавить к имени учетной записи имя домена Windows и обратный слэш (вот так: dom01\msmith), прежде чем пробовать снова.
Если соединение установить удалось, но при обращении к службам по именам DNS (к примеру, big-blue-server.com) возникают сложности, не исключено, что Мак просто не может обнаружить нужный сервер DNS. Вместе со своим сетевым администратором откройте панель Network (Сеть) в Системных настройках щелкните по VPN, затем Дополнительно. и затем DNS. Введите адреса серверов DNS в поле DNS Servers (Серверы DNS). Щелкните OK, затем Apply (Применить), а затем повторите VPN-подключение.
Если вы по-прежнему испытываете трудности с VPN, поищите в журналах (автоматически создаваемых технических записях) подсказки, которыми можно было бы поделиться с сетевым администратором. Чтобы просмотреть эти записи, откройте Console (в Программы Служебные программы). Щелкните по Show Log List (Показать журналы), раскройте секцию /var/log и щелкните по ppp.log.
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