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Программное обеспечение для локальных сетей

У каждой компании наступает время, когда им нужно очистить все, что связано с ИТ-инфраструктурой. Это включает такие работы, как перенос, учет компьютеров в сети, обслуживание и планирование компонентов, программное обеспечение, планирование заказов и покупка.

В этом случае многие организации думают о таком сервисе, как инвентаризация оргтехники.

Следует понимать, что инвентаризация - это, прежде всего оценка состояния и состава ИТ-активов. В большинстве случаев такая услуга ориентирована на компании среднего или крупного размера, поскольку у них достаточно рабочих мест и разных сетевых ресурсов.

Учет компьютеров в сети, в основном, выполняется по следующим причинам. Первая - это модернизация оргтехники, ПО и всей области ИТ на предприятии.

Вторая - заключается в обновлении штата сотрудников, работающих в области информационных технологий.

Вся деятельность системы данных осуществляется совместно с персоналом заказчика, так как необходимо предоставить авторизованный доступ к информационным хранилищам, чтобы получить все нужные разрешения.

IT-аудит основан на техническом задании, назначенном клиентом.

В этих документах имеется информация о том, каковы цели ИТ-инвентаризации, проверяется релевантность системы и анализируются ее расценки.

Имеются специальные идентификаторы. Благодаря этому можно выполнить максимально быстро и эффективно данную процедуру по инвентаризации компьютерного оборудования.

Обычно малые предприятия, с несколькими компьютерами используют Excel. В будущем этот вариант будет неудобным даже для малого бизнеса, поскольку неизвестно, где и в какое время можно найти то или иное устройство.

Вот почему вам нужна специализированная инвентаризация, компьютерная и сетевая учетная программа, скачать или купить которую можно на сайтеhttps://www.softinventive.ru/. Стандартные функции такой программы могут включать популярные задачи - сетевое сканирование, планировщик, журнал изменений, отчеты и прочие. Компетентные специалисты, с которыми вы можете связаться по указанным контактным данным, смогут подробнее рассказать вам об использовании такой утилиты.

05 октябрь 2018 /
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