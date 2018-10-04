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Особенности и преимущества камуфляжа

Охота, туризм, рыбалка - возможности для активного отдыха. Однако, без соответствующих снаряжений, любая поездка на природу может доставить много неприятностей от «чрезвычайных ситуаций». Поэтому с собой в походы и прочие виды активного отдыха, необходимо приобрести камуфляжную одежду. Современные разработчики смогли создать различные виды этих изделий, в соответствии с сезонностью - летние, зимние и демисезонные модели.

Итак, что характеризует камуфляжную одежду от производителей?

  • УФ-стойкий материал. Высококачественная ткань, из которой изготавливаются костюмы охотников и рыбаков, не теряет своего первоначального цвета, долго не становятся ломкими.
  • Долговечность. Камуфляжные изделия отличаются высокой стойкостью к механическим повреждениям.
  • Легкость в уходе. Камуфляжную одежду легко чистить нейтральными чистящими средствами.
  • Функциональность. В таких изделиях для активного отдыха имеет много карманов, поясов, чтобы нужные принадлежности всегда находились под рукой.
  • Зимнее снаряжение для охоты и рыбалки характеризуется высокой теплостойкостью и водостойкостью. Для изготовления камуфляжных костюмов использовались современные утеплители. Более того, материалы пропускают воздух.
  • Удобно носить. Одежда для активного отдыха не нарушает движения, является легкой.
  • Разнообразие цветов. Камуфляж может быть выбран для различных целей. Сочетание темных и светлых тонов зеленого, бежевого и коричневого - делает охотников невидимыми. Синий костюм больше подходит для походов в горы.

Чтобы получить только приятные эмоции от активного отдыха, необходимо правильно подобрать экипировку. Она не должна сковывать движений. Все клапаны, защелки должны открываться и закрываться, без лишних усилий. Перед покупкой желательно примерить одежду: если заметите, что вам в ней душно - то лучше отказаться от покупки. Вы будете потеть в походе. Обратите внимание на вес экипировки. Когда зимняя версия костюма надавливает на плечи, это означает, что вместо современного обивочного полиэстера, в качестве теплоизолятора использовался ватин.

04 октябрь 2018 /
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