Особенности и преимущества камуфляжа

Охота, туризм, рыбалка - возможности для активного отдыха. Однако, без соответствующих снаряжений, любая поездка на природу может доставить много неприятностей от «чрезвычайных ситуаций». Поэтому с собой в походы и прочие виды активного отдыха, необходимо приобрести камуфляжную одежду. Современные разработчики смогли создать различные виды этих изделий, в соответствии с сезонностью - летние, зимние и демисезонные модели.

Итак, что характеризует камуфляжную одежду от производителей?

УФ-стойкий материал. Высококачественная ткань, из которой изготавливаются костюмы охотников и рыбаков, не теряет своего первоначального цвета, долго не становятся ломкими.

Долговечность. Камуфляжные изделия отличаются высокой стойкостью к механическим повреждениям.

Легкость в уходе. Камуфляжную одежду легко чистить нейтральными чистящими средствами.

Функциональность. В таких изделиях для активного отдыха имеет много карманов, поясов, чтобы нужные принадлежности всегда находились под рукой.

Зимнее снаряжение для охоты и рыбалки характеризуется высокой теплостойкостью и водостойкостью. Для изготовления камуфляжных костюмов использовались современные утеплители. Более того, материалы пропускают воздух.

Удобно носить. Одежда для активного отдыха не нарушает движения, является легкой.

Разнообразие цветов. Камуфляж может быть выбран для различных целей. Сочетание темных и светлых тонов зеленого, бежевого и коричневого - делает охотников невидимыми. Синий костюм больше подходит для походов в горы.

Чтобы получить только приятные эмоции от активного отдыха, необходимо правильно подобрать экипировку. Она не должна сковывать движений. Все клапаны, защелки должны открываться и закрываться, без лишних усилий. Перед покупкой желательно примерить одежду: если заметите, что вам в ней душно - то лучше отказаться от покупки. Вы будете потеть в походе. Обратите внимание на вес экипировки. Когда зимняя версия костюма надавливает на плечи, это означает, что вместо современного обивочного полиэстера, в качестве теплоизолятора использовался ватин.