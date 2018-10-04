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Регистрация ООО под ключ

В последние годы почти каждая консалтинговая фирма может предложить всем желающим услугу - «регистрация ООО по ключ». Эта услуга обычно включает сбор и обработку всех документов, требует для ООО, самого процесса регистрации и последующего процесса после оформления.

Потенциальный заказчик, планирующий зарегистрировать свою фирму «под ключ», должен предоставить юридической фирме всю требуемую для регистрации информацию. Среди них можно назвать следующие: планируемое направление деятельности, юридический адрес, название открываемой компании, размер акционерного капитала, число учредителей и название банковского учреждения, в котором они собираются открывать текущий счет после регистрации. На основе предоставленной информации, компетентные юристы подготовят все документы, требуемые для регистрации ООО под ключ, и разработают, оформят учредительную документацию. Если понадобится - то все собранные бумаги они нотариально заверят.

Когда все документы будут заполнены, данная фирма должна быть официально зарегистрирована в соответствующих государственных органах. Далее компетентные специалисты юридической компании будут выполнять окончательные послерегистрационные процедуры -они будут регистрировать компанию в Фонде социального страхования, Пенсионном фонде и ФОМС. Затем владельцам нужно будет открыть и учетную запись и заказать печать для своей фирмы.

Регистрация ооо «под ключ» - это достаточно хлопотное дело, которое включает множество процедур. В связи с этим, вы должны быть максимально осторожны, при выборе специалистов в этой области. Консалтинговые компании, которые выполняют эти услуги, должны нести полную ответственность и иметь достаточно серьезный опыт работы и компетентных специалистов - дипломированных юристов.

В последние годы есть немало консалтинговых фирм, предоставляющих услуги по регистрации ООО. Чтобы не ошибиться с выбором, вы можете почитать о них отзывы в интернете, связаться с теми, кто уже имел дело с такими компаниями. Стоимость таких услуг вполне адекватная.

04 октябрь 2018 /
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