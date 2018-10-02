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Особенности охранно-пожарной сигнализации

Для установки системы безопасности необходимо создать сеть электрических кабелей. Обустройство крупных охраняемых территорий требует значительных материальных расходов. Последующее регулярное обслуживание проводной системы тоже не дешево. Оптимальной альтернативой будет беспроводная пожарная сигнализация, которая работает автономно. Нет необходимости устанавливать контроллер электрического провода, детектор оснащен батареей, благодаря которой, устройство может работать в течение семи лет.

Подробности об этом можете смотреть на сайте систем безопасности oxranka.com.

Эти автоматические устройства широко используются, ввиду простоты установки, отсутствию надобности использования электрического кабеля, снижения затрат на техобслуживание и высокой надёжности. Набор беспроводных сигнализаций содержит следующие основные элементы:

  1. датчики пожарной сигнализации, приборы управления, детекторы (устройства, которые фиксируют движение, открывают дверь, ломают стекло, дымятся, перегреваются);
  2. панель управления, которая принимает сигнал, отправленный из элементов управления.

Как правило, противопожарные приборы дополняют систему защиты. Установленные устройства различаются по типу обнаружения возгорания: детектор дыма, увеличение максимального температурного порога, появление огня.

Панель управления принимает сигнал от пожарной сигнализацией, обрабатывает полученные данные, включает сигналы тревоги и передает информацию на панель управления. Оснащен портативными источниками питания, которые работают, когда питание выключено.

Контроллеры передают информацию с использованием метода беспроводного сигнала, за исключением прокладки электрического кабеля.

Монтаж охранной сети радиооборудования должен регулироваться заранее составленным проектом.

Безопасность беспроводной сигнализации имеет следующие очевидные преимущества:

  • существенное сокращение количества кабелей, соединяющих контроллеры;
  • экономия денег за счет сокращения количества расходных материалов и снижения затрат на обслуживание.
  • монтажные работы после ремонта не требуются;
  • возможность оснащения помещений, в которых электрические кабели не могут быть технически и конструктивно установлены;
  • высокий класс огнестойкости.

К минусам можно отнести сравнительно высокую стоимость.

02 октябрь 2018 /
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