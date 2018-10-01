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Ламинат Krono Original

Ламинат Krono Original - отличная альтернатива реальным деревянным полам. Немецкий производитель предлагает своей целевой аудитории обширный спектр декоров, которые подходят для установки в различных помещениях. В то же время ламинированный паркет имеет множество преимуществ перед традиционными деревянными полами: они более долговечны, прочнее, устойчивы к различным отрицательным воздействиям.

Компания Krono в процессе создания данного типа покрытия уделяет немало внимания экологичности своих продуктов. Таким образом, ламинат абсолютно безопасен, и его можно размещать в детских комнатах и в помещениях, де проживают люди, склонные к аллергии.

Производитель отмечает, что его состоит из более 90% натурального дерева.

Производство данного покрытия выполняется с применением местного европейского сырья. Этот факт подтверждается сертификатами качества.

Преимуществаламината Кроно Ориджинал включают следующие:

  • минимальное содержание излучающих веществ;
  • отсутствие пестицидов;
  • минимальное содержание формальдегида.

Производитель всегда принимает во внимание требования европейского класса качества E1, который позволяет говорить об абсолютной безопасности этих изделий для людей и окружающей среды. Эти положительные особенности позволяют ему завоёвывать лидирующие позиции на европейском рынке.

Кроме того, можно назвать следующие его важные функции:

  • Наличие бесшовных переходов текстуры и декора.
  • Синхронные поры, которые обеспечивают естественный внешний вид ламината.
  • Антибактериальное покрытие.
  • Применение высокоплотных плит HDF, предоставляющих высокую влагостойкость и свойства устойчивости ламината.

Во время изготовления ламинированные покрытия проходят специальные испытания, чтобы получить действительно качественные продукты. Кроно Ориджинал предлагает обширные гарантийные условия для всех предлагаемых покрытий. Потребители могут рассчитывать на красоту, качество и долгий срок службы изделий, любого декора.

Немаловажным преимуществом ламината Кроно также является устойчивость к трудно удаляемым пятнам от алкогольных напитков, красок, маркеров и т.д. Их можно удалить за несколько минут всеми доступными методами.

01 октябрь 2018 /
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