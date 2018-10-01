POE инжектор: назначение

POE инжектор - это базовое сетевое устройство, которое упрощает установку сетевых приборов на различных предприятиях. Технология POE (PowerOver Ethernet) дает возможность сетевым устройствам питаться через сетевой кабель, устраняя надобность установки питания там, где оно неудобно и громоздко.

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Когда на предприятиях установлены точки доступа Wi-Fi, сетевые камеры или маршрутизаторы, вам следует рассмотреть, где расположена наиболее близкая розетка (220 вольт) для подключения блоков питания этих приборов. Часто это может серьезно ограничить ваши способности. В большинстве случаев, для получения самого качественного сигнала Wi-Fi, вам нужно установить точку доступа выше -например, под потолком. В этом случае вам потребуется либо установить кабели, либо разместить новую розетку под потолок или качество сигнала ухудшится, и установить устройства, где ему позволят получать питание. И если вам нужно будет установить сетевое оборудование в удаленных местах, тогда стоимость кабельных и монтажных гнезд может быть высокой. Для решения этого вопроса и был создан стандарт IEEE 802.3AF, благодаря которому стало возможно передавать ток через сеть Ethernet. Для обеспечения работы оборудования достаточно использовать имеющиеся кабели третьей или пятой категории. В отличие от 220-вольтовой сети, где все приемники снабжаются электропитанием, инжектор POE распределяет энергию для каждого отдельного прибора.

По существу, инжектор POE - предназначен для передачи в сигнальный кабель электрическую мощность. Электроприбор может быть встроен в маршрутизатор или сконструирован, как автономное устройство. Во втором варианте инжектор POE подключается к секции витой пары и к сети 220 вольт. Вход данного прибора получает лишь информацию, а на выходе - электрическое напряжение и данные.

Таким образом, технология POE была разработана как способ снизить затраты на офисную сеть. Но в частном секторе он тоже быстро завоевал популярность, поскольку он существенно облегчает подключение сетевых устройств и позволяет избавиться от лишних источников питания.