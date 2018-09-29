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Как выбрать смеситель для ванной

Для душевой комнаты обычно используют компактные смесители. Они обязательно содержат гибкий ручной длинный шланг и специальный держатель именно для душа. Кроме того, есть переключатель, с помощью которого можно установить различные типы воды - душ и излив. Это устройство может быть установлено или прикреплено к внешней стороне смесителя.

Если встроенный механизм имеется в микшере, то он будет характеризоваться высокой надежностью, избегая пробоин, даже при регулярном повороте.

Для версий с внешним переключателем предусмотрен специальный разъем для установки. Он также имеет еще одно гнездо между носиком и кранбоксами, которое будет установлено для подключения гибкого шланга.

Цена является важным критерием, при выборе смесителя для ванны, но эксперты настоятельно рекомендуют не экономить на этом. В основном, надежность устройства напрямую связана с его стоимостью, и поэтому очень дешёвые микшеры не прослужат долго. То есть, даже если ваш бюджет ограничен - постарайтесь приобрести более качественное изделие, которое, как известно, не может стоить дёшево. Ведь именно качество материалов гарантирует надежность и долгий срок службы всей конструкции.

Среди микшеров самая дешевая модель - эксцентриковая. Однако, как указано выше, она наименее прочная, из-за скорого износа уплотнений. Они, разумеется, являются ремонтопригодными и их всегда можно менять, но это придётся делать очень часто.

Также, при выборе смесителей для ванны, необходимо учитывать и материалы изготовления. Наиболее часто используется сталь или латунь - эти сплавы являются самыми практичными и долговечными.

Самые редкие варианты смесителей, которые вы можете встретить в современной продаже - это керамические или пластиковые устройства. Названные материалы не отличаются по твердости, а хрупкие клапаны не рекомендуется использовать, ввиду постоянного и сильного давления воды.

Желательно обращаться к опытным специалистам, которые помогут вам с выбором подходящих смесителей для ванны и душа. В интернет-магазинах также предоставляют консультации.

29 сентябрь 2018 /
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