Как выбрать женский кардиган

Модный жакет без воротника с поясом, пуговицами,
застежкой-молнией или без крепежа позволяет выглядеть женственно и в то же
время исполнять исключительно полезную функцию - он отлично согревает в
холодную погоду. Несмотря на некоторую универсальность современных кардиганов,
все модели отличаются кроем и другими нюансами. Поэтому важно выбрать кардиган,
который учитывает специфику стиля (размер, длину), и не менее важно - правильно
сочетать этот атрибут с другими вещами гардероба.
Существуют определенные нюансы, которые следует учитывать,
при выборе женского кардигана:
Размер. Безусловно, эти изделия отличаются свободным
кроем, и поэтому возможны вариации в размере от 1,5-2, но не выбирайте очень
громоздкую модель.
Характеристики женского тела. Владелицам великолепной
фигуры следует предпочесть модель с глубоким вырезом, но средней длины (ниже
бедер). Худым дамам лучше подходят свободные модели.
Длина кардигана. Это должно быть пропорционально росту
владелицы - невысоким следует выбирать более короткие модели и наоборот. Вы
можете узнать больше о разновидностях кардиганов и других изделиях, а также
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Украине. Доставка осуществляется в оперативные сроки.
Цвет. Это зависит отстиля молодой леди. Если вы придерживаетесь классического стиля одежды,
вы должны выбрать нейтральные оттенки. А для любителей стиля кежуэл можно
выбрать модели ярких цветов.
Носить женский кардиган можно с разнообразными атрибутами
гардероба: джинсами, брюками, юбками, платьями и даже сарафанами.
В этом случае сам кардиган может быть либо укорочен, либо
удлинен, либо средней длины. Что касается рукавов, то под платье и сарафан
лучше предпочесть модель из тонкой ткани, с рукавами три четверти. Но под
теплые брюки или шерстяную юбку - предпочтительна трикотажная версия с длинными
рукавами.
Очень гармонируют с кардиганом леггинсы и узкие джинсы.
Надевая обувь на высоких каблуках к этому образу, вы можете создать
универсальный стиль - для работы, вечеринки и прогулок в парке.
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