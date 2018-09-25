Как выбрать женский кардиган

Модный жакет без воротника с поясом, пуговицами, застежкой-молнией или без крепежа позволяет выглядеть женственно и в то же время исполнять исключительно полезную функцию - он отлично согревает в холодную погоду. Несмотря на некоторую универсальность современных кардиганов, все модели отличаются кроем и другими нюансами. Поэтому важно выбрать кардиган, который учитывает специфику стиля (размер, длину), и не менее важно - правильно сочетать этот атрибут с другими вещами гардероба.

Существуют определенные нюансы, которые следует учитывать, при выборе женского кардигана:

Размер. Безусловно, эти изделия отличаются свободным кроем, и поэтому возможны вариации в размере от 1,5-2, но не выбирайте очень громоздкую модель.

Характеристики женского тела. Владелицам великолепной фигуры следует предпочесть модель с глубоким вырезом, но средней длины (ниже бедер). Худым дамам лучше подходят свободные модели.

Длина кардигана. Это должно быть пропорционально росту владелицы - невысоким следует выбирать более короткие модели и наоборот. Вы можете узнать больше о разновидностях кардиганов и других изделиях, а также заказать понравившиеся модели на сайте ukrmoda.in.ua/zhenskaya-odezhda/kardigany/ в Украине. Доставка осуществляется в оперативные сроки.

Цвет. Это зависит от стиля молодой леди. Если вы придерживаетесь классического стиля одежды, вы должны выбрать нейтральные оттенки. А для любителей стиля кежуэл можно выбрать модели ярких цветов.

Носить женский кардиган можно с разнообразными атрибутами гардероба: джинсами, брюками, юбками, платьями и даже сарафанами.

В этом случае сам кардиган может быть либо укорочен, либо удлинен, либо средней длины. Что касается рукавов, то под платье и сарафан лучше предпочесть модель из тонкой ткани, с рукавами три четверти. Но под теплые брюки или шерстяную юбку - предпочтительна трикотажная версия с длинными рукавами.

Очень гармонируют с кардиганом леггинсы и узкие джинсы. Надевая обувь на высоких каблуках к этому образу, вы можете создать универсальный стиль - для работы, вечеринки и прогулок в парке.