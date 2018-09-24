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Заговор на кошелёк чтобы деньги были всегда

Заговор для получения богатства имеется в большом количестве, но мы не можем игнорировать заговоры для кошелька, ведь именно в них имеется энергия денег. Мы всегда кладём деньги в него, достаём их оттуда. Таким образом, происходит огромный поток денег. Представьте, что какой-то человек сделал заговор на деньгу, она пришла к вам в кошелёк и забрала с собой все деньги у вас. Вот почему вам нужно защитить свой кошелек от магии других. И тога ничей заговор не унесёт ваше богатство.

Можно ознакомиться с примерами заговоров на сайте https://sunami.ru/dengi/zagovory-na-koshelyok.html.

Также нужно очень бережно относиться к своему кошельку и деньгам. Все купюры должны быть аккуратно сложены. Вам не нужно тратить свои последние деньги на дорогой кошелек. Но и не покупайте самый дешёвый аксессуар. Тщательно подходите к выбору - отдавайте предпочтение тем кошелькам, которые приятны на ощупь, имеют привлекательный вид, удобны в пользовании. Желательно выбирать натуральные материалы, кожу.

Новолуние -прекрасное время для заговоров на кошельки. В принципе, всё сводится к тому, чтобы кошелёк никогда не был пустым. Кроме того, можно заговорить на быстрое получение нужной суммы денег.

Кроме того. когда вы покупаете себе новый кошелёк, вы можете провести Но я предложу вам ритуал с ним. Это будет продолжаться в течение дня - начиная с утра и до ночи, когда вы пойдёте спать.

Итак, вы решили, что завтра купите себе кошелёк. Утром необходимо будет проснуться в хорошем настроении - постарайтесь выбрать для вас хороший день, который никто не может испортить.

Не нужно откладывать покупку аксессуара на обед или, когда идёте куда-то. Тщательно прощупайте кошелёк и мысленно представьте, сколько денег в нём может поместиться.

И сразу же после покупки положите в него денежку - не имеет значения номинал. Но желательно - чтобы это была сдача.

Когда вы вернетесь домой, немедленно переместите все деньги из старого кошелька в новый. в течение всего процесса перекладывания, читайте заговор. После этого оставшуюся часть дня держите с собой новый кошелек рядом с телом, пока вы не пойдете спать.

24 сентябрь 2018 /
Хочу все знать
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