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Дверной замок невидимка

Гарантия полной защиты квартиры от незаконного вскрытия в настоящее время - это замки-невидимки. Этот тип блокировочного устройства полностью невидим на двери, оборудован передовой технологией кодирования, обладает высокой надежностью и простотой использования. С таким замком владелец объекта сможет защитить себя от хулиганских атак и повреждения имущества.

Главной особенностью дверного замка-невидимки является отсутствие замочной скважины. Это делает невозможным взломать дверь всеми известными способами. С этим и связан столь высокий спрос на такие устройства.

Невидимый электронный замок установлен в специально подобранном месте, благодаря чему, ему не будут страшны никакие повреждения от ножовок и прочих. В частности, такое устройство практично в домах, где нет отдельных перегородок, залов и двери ведут прямо к лестнице.

Процесс выбора блокировки-невидимки может быть значительно упрощен, если учитывать следующие требования к устройству:

  • Невидимость - довольно значимый критерий для электронного устройства. При этом, необходимо выбирать самые необычные устройства, чтобы воры не могли его нарушить.
  • Желательно выбирать замок без винтов или с электромоторным ключом. Это позволяет открывать / закрывать устройство, даже когда дверь сильно перекошена.
  • Механизм должен быть оснащен аварийной рукояткой, которая открывает дверь изнутри, когда возникает пожарная тревога или другая опасная ситуация.
  • Автономный источник питания является важной особенностью, поскольку для сетевого замка необходима сложная установка. Кроме того, он потребляет много энергии и стоит недёшево.
  • Замок должен быть оснащен сигнальным механизмом, который сообщает о рабочем состоянии.
  • В случае сбоя питания или его полного исчезновения, механизм не должен блокироваться или спонтанно открываться.
  • Выберите товар от ведущих производителей, потому что запатентованный механизм блокировки в замках обеспечивает надежное крепление и выдерживает очень высокие нагрузки.
  • Замок должен быть подходящим для любого типа дверей, быть антивандальным и надежным.
  • Рекомендуется использовать ключи в виде пластиковой карты вместо брелока, поскольку злоумышленники могут перехватывать их, передавая сигнал по радиоканалу.
22 сентябрь 2018 /
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