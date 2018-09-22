Дверной замок невидимка

Гарантия полной защиты квартиры от незаконного вскрытия в
настоящее время - это замки-невидимки. Этот тип блокировочного устройства
полностью невидим на двери, оборудован передовой технологией кодирования,
обладает высокой надежностью и простотой использования. С таким замком владелец
объекта сможет защитить себя от хулиганских атак и повреждения имущества.
Главной особенностью дверного замка-невидимки является отсутствие
замочной скважины. Это делает невозможным взломать дверь всеми известными
способами. С этим и связан столь высокий спрос на такие устройства.
Невидимый электронный замок установлен в специально
подобранном месте, благодаря чему, ему не будут страшны никакие повреждения от
ножовок и прочих. В частности, такое устройство практично в домах, где нет
отдельных перегородок, залов и двери ведут прямо к лестнице.
Процесс выбора блокировки-невидимки может быть значительно
упрощен, если учитывать следующие требования к устройству:
Невидимость - довольно значимый критерий для электронного
устройства. При этом, необходимо выбирать самые необычные устройства, чтобы
воры не могли его нарушить.
Желательно выбирать замок без винтов или с электромоторным
ключом. Это позволяет открывать / закрывать устройство, даже когда дверь сильно
перекошена.
Механизм должен быть оснащен аварийной рукояткой, которая
открывает дверь изнутри, когда возникает пожарная тревога или другая опасная
ситуация.
Автономный источник питания является важной особенностью,
поскольку для сетевого замка необходима сложная установка. Кроме того, он
потребляет много энергии и стоит недёшево.
Замок должен быть оснащен сигнальным механизмом, который
сообщает о рабочем состоянии.
В случае сбоя питания или его полного исчезновения,
механизм не должен блокироваться или спонтанно открываться.
Выберите товар от ведущих производителей, потому что
запатентованный механизм блокировки в замках обеспечивает надежное крепление и
выдерживает очень высокие нагрузки.
Замок должен быть подходящим для любого типа дверей, быть
антивандальным и надежным.
Рекомендуется использовать ключи в виде пластиковой карты
вместо брелока, поскольку злоумышленники могут перехватывать их, передавая
сигнал по радиоканалу.
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ