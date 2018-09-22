Дверной замок невидимка

Гарантия полной защиты квартиры от незаконного вскрытия в настоящее время - это замки-невидимки. Этот тип блокировочного устройства полностью невидим на двери, оборудован передовой технологией кодирования, обладает высокой надежностью и простотой использования. С таким замком владелец объекта сможет защитить себя от хулиганских атак и повреждения имущества.

Главной особенностью дверного замка-невидимки является отсутствие замочной скважины. Это делает невозможным взломать дверь всеми известными способами. С этим и связан столь высокий спрос на такие устройства.

Невидимый электронный замок установлен в специально подобранном месте, благодаря чему, ему не будут страшны никакие повреждения от ножовок и прочих. В частности, такое устройство практично в домах, где нет отдельных перегородок, залов и двери ведут прямо к лестнице.

Процесс выбора блокировки-невидимки может быть значительно упрощен, если учитывать следующие требования к устройству: