Регистрация ООО с юридическим адресом
В соответствии со стандартами законодательства РФ, необходимо зарегистрировать ООО по его юридическому адресу. Местами для ведения своей деятельности могут быть следующие:
- жилые помещения, в которых живет директор (основатель) созданной организации;
- нежилые помещения, для которого выданы соответствующие документы;
- помещения, принадлежащие одному из основателей ООО.
Хотя действующее в России гражданское законодательство не содержит четкого определения юридического адреса, надзорные органы подчиняются определенным требованиям по месту регистрации организаций, следующим образом:
- По юридическому адресу должна находиться вся документация общества.
- По этому адресу ООО должно получать всю корреспонденцию от подрядчиков и регулирующих органов. Налоговый департамент всегда направляет декларации по юридическому адресу, а если он у фирмы отсутствует то, следовательно, не может вовремя получить письмо, и это не освобождает от ответственности.
- Хозяйственная деятельность фирмы должна проводиться по юридическому адресу.
- Запланированные и внеплановые проверки осуществляются инспекционными органами по адресу, указанному в регистрационных документах ООО.
В настоящее время налоговая администрация очень внимательно следит за тем, чтобы регистрация ООО с юридическим адресом не использовала фиктивные адреса. В действующем законодательстве РФ установлены определенные требования к регистрации юридического адреса ООО. К ним относятся следующее:
- Юридический адрес должен быть указан в обязательных документах.
- Также он должен быть указан на печати каждой фирмы.
- Корреспонденция должна направляться регулирующими органами на юридический адрес ООО, на что начальство должно вовремя реагировать.
В настоящее время в крупных городах нашей страны возводятся огромные бизнес-центры, предоставляя для ООО и прочих предпринимателей юридические адреса.
Некоторые представители малого и среднего бизнеса не видят причин арендовать офисные помещения, где они ведут бизнес. Это связано с конкретными действиями некоторых ООО, которые не требуют отдельного помещения. В этом случае руководство решает зарегистрировать свою фирму по их месту проживания.
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