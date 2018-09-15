Соединительные фитинги для труб на vsefitingi.in.ua

Установка инженерной коммуникации с укладкой стальной трубы различной конфигурации не может быть выполнена, без использования соединительных деталей.

Соединение концов труб из стальных брусков осуществляется двумя способами: разъемным и цельным. Первый включает использование фитингов, второй - сварку деталей. Купить такие муфты соединения можно на сайте https://vsefitingi.in.ua/mufta/soedinitelnaya/.

Материалом для изготовления крепежных деталей обычно является нержавеющая сталь или черный металл. Из цветных металлов выделяют здесь латунь или медь. Соединительные материалы могут быть просто выполнены из стали или покрыты соединением хрома. Хромированные изделия более предпочтительны, поскольку они обладают более высокими антикоррозионными свойствами.

Несмотря на то, что компетентные профессионалы не рекомендуют использовать фитинги из материалов, отличных от материалов, используемых в производстве труб - это все же разрешено. Поэтому латунные фитинги идеально подходят для соединения медных труб, которые, в свою очередь, могут быть надежно подсоединены к любому типу материала. На надежность подсоединения это не повлияет.

Главное - избегать комбинации медных элементов с нелегированными оцинкованными стальными листами. Взаимодействие этих двух металлов сразу же инициирует коррозионные процессы, которые влияют на долговечность трубопроводов.

Все размеры изделий из металлических труб соответствуют действующим государственным стандартам. В соответствии с этими нормативами и правилами, у производителей можно также заказать муфты, с внутренним диаметром в 15 сантиметров. Если размер трубы отмечен в дюймах - это указывает на значение внешнего диаметра. Если в других единицах измерения - миллиметрах, то это индикатор внутреннего сечения изделия.

Важный момент! Независимо от конструкции, всегда необходимо помнить, при покупке оборудования, что и внешняя, и внутренняя поверхности были бы полностью свободны от различных раковин и внешних включений. Торцевые поверхности крепежных деталей должны быть строго перпендикулярны осям прохода.