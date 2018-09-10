Термокружки из нержавеющей стали

Термокружка - это кружка, которая держит ваш напиток теплым или прохладным на некоторое время. Тепловые свойства данной посудины часто связаны с двойными стенками корпуса. В качественных изделиях между стенками имеется вакуум, благодаря чему холод и тепло не рассеиваются через корпус. Такие кружки можно свободно держать в руках, даже если чай или кофе в них очень горячие. В зависимости от типа изделий, их основные особенности очень разные, и, зная все детали, вы сможете выбрать подходящий вам вариант.

Наиболее актуальными материалами, из которых сделаны термокружки, являются следующее:

пластик; керамика; стекло; нержавеющая сталь.

Термо-кружка из последнего вида материала - одна из лучших термокружек, по многих показателям. Из-за стального корпуса, пространство между стенками может быть заполнено вакуумом. Это значительно уменьшает потери тепла или холода. Сталь - как известно, достаточно прочная, и поэтому, кружка, изготовленная из неё, не будет ломаться или деформироваться в случае непредвиденного падения. Это не свойственно другим материалам. Прочность и время удержания тепла позволяют использовать эти кружки не только ома и на работе, но и в походе или на прогулке, например. Благодаря обширному спектру использования, современные производители пытаются оснастить эти термокружки герметичным клапаном, и в отличие от керамических чашек, они, вероятно, будут на 100% плотными. Рекомендуется перед покупкой заранее выяснить все необходимые вам особенности.

Но стоит отметить и недостатки данных изделий. Дело в том, что, благодаря всем перечисленным преимуществам, стоимость также увеличивается. Поэтому неудивительно, почему такая термокружка иногда вдвое дороже аналогов из пластика или керамики. Однако, их качество полностью окупает затраты. Более того, купив термокружки оптом в Украине, вы сможете сэкономить определённую сумму.

К основным преимуществам данных изделий относятся следующее: