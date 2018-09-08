Многофункциональная хирургическая клиника

Не у всех есть время постоянно заниматься спортом и оставаться в хорошей физической форме. Что касается диет, то они могут быть полностью запрещены по медицинским противопоказаниях в тех или иных случаях. Проблему может решить пластическая хирургия, предназначенная для устранения проблем, которые возникают у человека с рождения или по тем или иным причинам. Например, наиболее актуальная - пластическая хирургия, которая может увеличить размер груди у женщин.

Данный тип оперативного вмешательства появилась сравнительно давно. На протяжении всего своего существования она всё более усовершенствовалась. Поэтому данная отрасль постоянно развивается. Посредством такого направления в медицине вы можете следующее:

омолаживать лицо;

избавиться от избыточного веса;

откорректировать бедра или ягодицы;

подтянуть кожу в некоторых местах.

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