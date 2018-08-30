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Солнцезащитные очки Ray-Ban

Сочетание высокотехнологичного и элегантного дизайна позволяет Ray-Ban стать мировым лидером в производстве роскошных солнцезащитных очков, более 60 лет.

Данные аксессуары отличаются не только своей оправой, но и стеклами. Поэтому очки данного бренда следует выбирать в зависимости от того, где вы их собираетесь носить.

Наиболее очевидными преимуществами очков Ray-Ban являются следующее:

  • уникальная технология производства линз;
  • сочетание стиля, высокого качества и последних разработок;
  • обширный спектр моделей.

Например, очки Ray-Ban Aviator были разработаны в серебряной рамке специально для жителей мегаполисов. Стекла данных аксессуаров имеют вторую степень затемнения и создают серебристый мерцающий эффект через специальное покрытие. Таким образом, эти очки можно носить даже в помещении - их наиболее часто можно встретить в ночных клубах.

Первоначально эти всемирно известные модели были разработаны специально для американских пилотов. Но в настоящее время от них в восторге практически все категории граждан. Особенно популярны солнцезащитные очки от данного бренда со специальным зеркальным покрытием, с помощью которого вы можете полностью скрыть свои глаза. Именно благодаря этому, данные аксессуары можно увидеть у многих знаменитостей по всему миру. Однако этот вариант лучше подходит для отдыха на курортах, поскольку максимальная степень потемнения этих очков делает их неудобными, при ношении в не солнечную погоду. Поляризованные линзы - отличный выбор для тех, кто много путешествует на машине. Дело в том, что специальная блестящая поверхность оберегает ваши глаза от бликов (влажный асфальт, солнечный свет на снегу).

Еще одна немало популярная модель данного бренда - очки с фотохроматическими линзами, которые приспосабливаются к погоде. В пасмурные дни они не темнеют, а просто усиливают контраст цветов, а при солнечном свете - темнеют. Этот вариант идеально подходит для любителей прогулок на природе.

И не нужно думать, что очки Ray-Ban не доступны средним потребителям. Однако, это не так - в продаже предлагаются модели по вполне доступным ценам.

30 август 2018 /
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