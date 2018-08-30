О преимуществах сухого корма для собак

Когда человек заводит собаку, он берет на себя целый ряд обязанностей по уходу за любимым питомцем. Питание является неотъемлемой частью ухода, и владелец должен обеспечить собачку сбалансированной диетой. В этой области натуральная пища для собак уже давно имеет серьезного конкурента - сухой корм.

Многие собачники предпочитают готовые корма по многим причинам, к которым, в основном, относятся следующие:

Практичный, экономит время. Чтобы покормить своего четвероногого любимца, вам не нужно долго варить еду, с соблюдением баланса ингредиентов. Все, что вам нужно сделать, это насыпать в чашу необходимую норму корма.

Он хранится в течение длительного времени, его несложно купить. Хрустящие подушечки, если они хранятся правильно, не ухудшаются, не покрываются плесенью, и вы можете купить упаковки в больших количествах - про запас. В настоящее время легко купить сухой корм для собак в Тюмени в зоомагазинах и даже в супермаркетах.

Обширный выбор. Из готового продукта владелец легко выберет подходящий корм в соответствии с возрастом, размером и даже характеристиками породы. Существует специальное питание для стерилизованных собак, страдающих от аллергии, хронических заболеваний, щенков и пожилых особей.

Существуют полезные вещества. В кормах премиум для организма животного есть все необходимые ингредиенты: белки, антиоксиданты, полезные кислоты и жиры, микроэлементы. Потребность в предоставлении минеральных комплексов для собак и витаминных добавок больше не требуется.

Кормление домашних животных сухим кормом-холистиками считается наиболее полезным. Такие продукты относятся к классу супер премиум. Она характеризуется высоким качеством используемых ингредиентов и сбалансированным составом, в котором содержание мяса составляет 70-80%. На разработкой рецептуры работали квалифицированные специалисты, благодаря чему смогли создать действительно высококачественные корма. Натуральное сырье подвергается минимальной высокотемпературной обработке, чтобы довести питательный состав пищи ближе к естественному.