Ремонт iPhone с выездом к клиенту

Если у вас есть проблемы с вашим iPhone - не паникуйте. В конце концов, вы можете позвонить специалисту, чтобы он приехал к вам домой, что сэкономит вам время! Услуги по ремонту iPhone в с выездом в вашем городе явно отличаются от восстановления устройства в сервисном центре. Ведь вам не нужно терять время, потому что специалист начинает работать незамедлительно, а не откладывает на потом. Он диагностирует поломку, подсчитывает затраты на ремонт и, если вы согласитесь, приступает к работе. У специалиста есть все необходимые запчасти, и поэтому вам не нужно ждать неделю, пока привезут правильный компонент.

Специалист, прежде чем приехать к вам домой или на работу, задаст вам несколько вопросов, чтобы получить представление о сложности и объёме работы. Наиболее частыми причинами обращения к мастерам являются следующее:

Поврежденный дисплей, корпус. Специалист заменяет стекло или модуль дисплея, заменяет корпус или восстанавливает поврежденный.

Контакт с влажностью в устройстве - очистка деталей, замена поврежденных запчастей может производиться дома.

Если iPhone не включается, то нужно диагностировать, но проблема часто связана с поврежденной батареей.

не включается, то нужно диагностировать, но проблема часто связана с поврежденной батареей. Айфон быстро разряжается или совсем не заряжается - необходимо исправить контроллер зарядка.

Отсутствие звука в динамиках, микрофон - надо будет заменить эти детали.

Выездной ремонт iPhone возможен и если есть проблемы с ОС, подключением к Wi-Fi и прочие. Также необходимо восстановить свой девайс после неудачной прошивки.

Преимущества ремонта iPhone на выезде неоспоримы. Они включают следующее:

Приемлемые цены - даже могут быть ниже, чем в сервисных центрах.

Гарантия на работу и предоставленные компоненты.

Опытные, компетентные мастера.

работа с ошибками любой сложности и объёма.

Обратившись к ним, вы сохраняете свое личное время. Вам не нужно тратить его на поездку в сервисный центр и долго ждать результата. Ремонт будет проводиться у вас дома или в офисе в день приезда специалиста.

Мастера гарантируют полную сохранность файлов, хранящейся на вашем айфоне.