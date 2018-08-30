Что надо знать при покупке недвижимости в Турции

Поэтому не вызывает удивления столь высокий спрос на недвижимость в этой стране среди наших соотечественников.

Говоря о преимуществах Турции в сфере недвижимости, то сразу в памяти всплывают море, тёплый климат, свежие фрукты круглый год.

Ведь успешно приобретенная недвижимость имеет хорошую ликвидность в Турции и может быть продана или сдана в аренду.

Что определяет успех? - Ряд наиболее очевидных преимуществ.

В первую очередь можно назвать развитую окружающую инфраструктуру. Однако, если вы думаете об аренде её в дальнейшем, то целесообразно сразу купить апартаменты в жилом комплексе, поскольку здесь есть высокая вероятность найти надежных квартирантов. Прежде всего, тем же иностранцам.

Высокая конкуренция на рынке недвижимости не только приводит к стабилизации или падению цен, но и к увеличению изобретательности турецких разработчиков по теме «Что еще есть?». И им действительно есть что предлагать своим потенциальным покупателям. И не только паркинг, но и много других удобств.

Еще один вариант, побуждающий граждан покупать недвижимость в Турции - это несколько платежей с предварительным уплатой 15-25% и последующими платежами, которые будут продлены на период строительства и позже. Однако в любом случае акт о праве собственности (TAPU) выдаётся лишь после полного погашения кредита.

Конечно же, неоспоримым преимуществом является и тот факт, что покупка жилища в Турции означает получение вида на жительство (выдается на один год), на основе относительно простой процедуры и минимального количества документов. Собирать их не займёт много усилий: паспорт, медицинское страхование, свидетельство о собственности, страховой полис для квартиры и еще 2-3 документа.

Цены на недвижимость в Турции, разумеется, сильно различаются, в зависимости от жилья.

Кроме того, необходимо учитывать стоимость получения свидетельства на право собственности (4% от стоимости жилья), подсоединение коммуникаций и прочих факторов.

Ежегодно необходимо будет уплачивать налог на жильё и страховать от стихийных бедствий.