Оформление ОСАГО

За последние годы нередко бывает, что автомобиль покупает один человек, а другой им пользуется. Чтобы не терять много времени на перерегистрацию прав собственности, законодательство РФ дает возможность владельцу поручить управление машиной другому человеку.

В этом случае стоит спросить, кто может быть страхователем по ОСАГО, и можно ли организовать страхование не для владельца автомобиля. В первую очередь, нужно понять, кто такой страхователь права на ОСАГО - им является лицо, заключившим договор со страховой компанией.

Страхователь выплачивает деньги и вносит необходимые корректировки в будущем. Он имеет право изменить срок эксплуатации автомобилем, зарегистрировать новых водителей, получить дубликат полиса в своих руках и прочие. Правила о страховании автомобилей были изменены, и законное положение изменилось для тех, кто оформляет страховые полисы.

Застрахованным и владельцем транспортного средства являются разные люди в ОСАГО. В форме страхования для них назначается две отдельные графы, что подтверждает право оформить полис на другого человека. Им может быть любой гражданин, которому разрешено управлять автомобилем. В основном, это актуально среди членов одной семьи.

Каждый, кто пользуется машиной, и без владельца может оформить страховку, для которой выдана доверенность, и ее не всегда нужно заверить в нотариальной конторе. Автовладелец может выдать одноразовое, специальное или генеральное разрешение на оформление права на Осаго. Рукописная версия также подойдёт.

Стоимость страхования зависит от следующих критериев:

опыт водителя;

его возраст;

коэффициент КБM.

При расчете учитываются только лица, которым разрешено управлять автомобилем. Стоимость страхования зависит от их количества. Поэтому необходимо регистрировать только тех, кто намерены использовать автомобиль постоянно.

Если полис не создан автовладельцем, а другим лицом, то владельца можно и не регистрировать в страховании. Оформление права на ОСАГО не для владельца автомобиля на цену страхования абсолютно не влияет.

Следует лишь отметить, что автовладелец несет дополнительные расходы, при нотариальном заверении.