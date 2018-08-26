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Как подобрать тональный крем

Основой для высококачественного макияжа являются не только тушь, румяна и помада. Большое значение имеет гладкий и естественный цвет лица. Для достижения этой цели помогают специальные тональные средства. Они являются истинным спасением для представительниц прекрасного пола, за последние годы. Правильно подобранные средства помогают сглаживать тонус кожи, удалять пигментные пятна, скрывать нежелательные кожные высыпания, устранять синяки, отеки и прочие неприятные последствия стресса и недостатка сна.

Нелегко выбрать правильный тональник. Стоит выяснить, на какие критерии следует основываться.

В современной продаже можно встретить различные типы данных средств. Осознание того, какие результаты им свойственны и как различные консистенции сочетаются с определенным типом кожи, значительно сузит выбор.

Классическая основа - жидкость различной консистенции. Нередко тональные кремы имеют в составе порошкообразные частицы, которые позволяют покрывать кожу довольно плотным слоем, они остаются до вечера и придают лицу матовый оттенок. Классические кремы легко скрывают дефекты: темные круги под глазами, сосудики, покраснение и пигментацию. Эти кремы подходят для обладательниц нормальной и комбинированной кожи.

Выбирая тональный крем топфейс или другой торговой марки, вы должны следовать простым правилам:

  • Выберите косметическое средство, при не ярком дневном свете.
  • Посмотрите на оттенок на щеке или шее, а не на руке.
  • При растушевке, тональник должен лежать ровно, без пятен, шелушения или комков.
  • После нанесения крему надо дать остаться в течение 5-10 минут, а затем рассматривать результат «слияния».
  • Обязательно посмотрите на срок годности продукта и его состав.
  • Чтобы обнаружить аллергические реакции на косметику, нанесите немного средства на локти и подождите некоторое время.

Хороший эффект зависит от правильности выбранного оттенка. При надлежащем выборе косметики лицо становится приятнее и моложе. В ином случае - будут заметны недостатки, добавится визуально к возрасту и много других неблагоприятных результатов.

26 август 2018 /
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