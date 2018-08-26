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Качество превыше всего: выбираем солнцезащитные очки

Яркий солнечный свет не только заставляет щуриться, но и вызывает слезы, рези в глазах и влияет на ваше зрение.

Высококачественные солнцезащитные очки защищают слизистые оболочки глаз от вредных УФ-лучей и предотвращают возникновение выраженных морщин после воздействия солнца и не допускает бликов после захода в здание с улицы. В солнцезащитных очках многие чувствуют себя более комфортно, потому что под ними исчезают признаки усталости, мешки под глазами, из-за недостатка сна. Даже если день не солнечный, очки являются непосредственным атрибутом образа и подчеркивают общий стиль.

В Украине вы можете выбрать солнцезащитные очки на сайте https://glasses.ua, от ведущих брендов. В настоящее время, как и в прошлом, популярны классические модели, однако, современные дизайнеры не перестают поражать целевую аудиторию своими оригинальными моделями, которые могут изменить овал лица, придать ему легкомысленное или, наоборот, суровое выражение.

Обратите внимание на очки с слегка поднятыми уголками линз. Эта форма может визуально расширять верхнюю часть лица, что приводит к слегка удивленному внешнему виду.

Более того, под солнцезащитными очками можно не щуриться - с ними можно свободно разглядывать предметы, даже, при очень ярком солнце. Данные аксессуары позволяют чувствовать себя комфортно на пляже, в аквапарке, у моря, где отблески воды многократно увеличивают яркость света. Такие атрибуты подходят для улиц в городе, где солнце отражается от окон зданий, асфальтовых и бетонных дорог и прочих.

Если вам необходимо купить полутемные очки, то желательно выбрать коричневое, зеленоватое или серое стекло, чтобы ваши собеседники могли видеть ваши глаза, когда вы говорите.

Зеркальные очки позволяют никому не видеть выражение ваших глаз, что в свою очередь, приводит к пристальному вниманию партнеров по разговору. Но независимо от того, какие оправы и цветные стекла вам понравились, солнцезащитные очки должны быть, в первую очередь, очень высокого качества, чтобы не портить вам зрение.

26 август 2018 /
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