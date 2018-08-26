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Брендовые солнцезащитные очки

Солнцезащитные очки не только создают стильный внешний вид в теплое время года, они также призваны оберегать наши глаза. Дело в том, что в жаркие сезоны УФ- лучи от солнца, становятся более активными, и глаза нуждаются в защите. Постоянное воздействие солнца может серьезно повлиять на остроту зрения и увеличить вероятность ранней катаракты. В связи с этим, вы должны заботиться о своих глазах в солнечную погоду и иметь данный стильный и полезный аксессуар под рукой.

Но недостаточно того, чтобы пойти в ближайший магазин и купить первые понравившиеся очки. Необходимо помнить, что лишь высококачественные очки могут уберечь глаза от солнца, а дешевые подделки могут повредить ваше зрение.

Безусловно, многие люди выбирают очки по их оправе, но самым важным элементом являются линзы. Лучшие - сделаны из стекла, потому что пластик на жаре может исказить изображение. Оттенок их указывает уровень защиты от солнца - чем темнее, тем больше УФ-лучей они могут поглощать.

Выбирая себе брендовые солнцезащитные очки, вы также должны знать материал, из которого выполнена оправа. В настоящее время для этого используют три типа материалов, к которым относятся следующие:

Очки с пластиковой оправой уже на протяжении многих лет являются наиболее популярными и практичными. Для повседневной жизни эти аксессуары будут отличным решением. Большинство атрибутов в пластиковой оправе изготовлены из ацетата целлюлозы. Он характеризуется пластичностью и приятен к коже лица. Для спортивных моделей используется, в основном, стекловолокно.

Кроме того, немало актуальны очки с металлической оправой. Они изготовлены из медно-никелевого и титанового сплавов. Они характеризуются высокой прочностью и не склонны ржаветь в скором времени. Кроме того, в сплавах могут быть примеси золота, серебра или платины, что влияет на стоимость этих аксессуаров.

Однако, чтобы иметь брендовые солнцезащитные очки, вам не нужно платить много денег. Особенно, если вы желаете эксклюзивные атрибуты. Если у вас есть чувство вкуса и некоторые навыки, вы можете сами украсить их и выбрать декоративные элементы по своему вкусу.

Ширина цветовой палитры представленных моделей позволяет вам выбрать аксессуар для каждого наряда.

26 август 2018 /
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